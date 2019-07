Diego De Luca | “È il Napoli la prima scelta di Icardi”

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) Nelle ultime ore prende sempre più corpo l’idea di Mauro Icardi al. Marotta ha appena dichiarato che il centravanti argentino non rientra nei piani dell’Inter e che è sul mercato. Da Radio Kiss KissDeinforma: «Dall’entourage di Icardi ci hanno confermato che in caso di separazione dall’Inter, ilnon sarebbe solo destinazione gradita ma sarebbe addirittura in cima alle preferenze sia dell’attaccante sia della moglie Wanda Nara. Ladi Icardi sarebbe quindi ile non la Juventus» L'articoloDe: “È illadiilsta.

