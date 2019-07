Dal 2020 la lotteria degli scontrini | premi anche dando solo il codice fiscale

Ciclismo - Chris Froome esce Dall’ospeDale : torna a casa - riabilitazione per tornare nel 2020! : Chris Froome è tornato a casa dal centro di riabilitazione in cui si trovava dallo scorso 20 giugno, dopo quasi tre settimane il ciclista è finalmente potuto uscire come ha comunicato Dave Brailsford, team manager del Team Ineos, in occasione della conferenza stampa che ha preceduto la partenza del Tour de France. Il britannico era incappato in una bruttissima caduta al Giro del Delfinato, durante la ricognizione della cronometro, procurandosi ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass Dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Formula 1 – Dall’interesse per Verstappen alla line-up del 2020 - Binotto allo scoperto : “ecco i nostri piani” : Il team principal della Ferrari ha parlato della prossima stagione, facendo un’ammissione su quella che sarà la line-up del Cavallino nel 2020 La Ferrari ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, il team di Maranello ripartirà anche nel 2020 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. I contratti parlano chiaro, entrambi scadranno al termine del prossimo Mondiale e il Cavallino li rispetterà fino in fondo. Lapresse A ...

Il 2020 sarà l’anno di Raffaello : le celebrazioni per i 500 anni Dalla morte iniziano a Urbino : Nell'aprile 2020 saranno trascorsi 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. La sua vita, l’arte e i suoi capolavori più importanti saranno al centro del calendario del prossimo anno, con numerosi eventi fra mostre, seminari e pubblicazioni, il tutto coordinato da un comitato scientifico nominato dal Mibact. In attesa del programma completo, è Urbino ad aprire le prime mostre nel segno di Raffaello.Continua a leggere

F1 - Fernando Alonso aspetta la chiamata Dalla Formula Uno e congela la Dakar 2020 : La firma di Fernando Alonso c’è e Toyota si sente forte da questo punto di vista in ottica Dakar 2020, ma il pilota spagnolo continua a sognare il ritorno in Formula Uno e sembra voler congelare il progetto della corsa tra le dune sudamericane. La casa nipponica era convinta che l’asturiano, dopo la 24 Ore di Le Mans, avrebbe dato il via al suo lungo percorso di avvicinamento alla Dakar ma, per il momento, Alonso aspetta ancora la ...

Calcio - Serie B 2019-2020 : il Palermo vicino all’esclusione. Si rischia di ripartire Dalla Serie D : Non c’è pace per il Palermo, anzi, proprio nel corso di questa prima settimana di luglio potrebbero vedere deciso il futuro, e purtroppo per la squadra rosanero l’orizzonte non è affatto dei migliori: la Co.Vi.Soc., come riporta gazzetta.it, dovrebbe dire di no all’iscrizione alla prossima stagione di Serie B. Manca la fideiussione necessaria all’iscrizione al prossimo torneo di Cadetteria, che doveva essere mandata entro ...

eFootball PES 2020 : Data di uscita - Squadre - MoDalità e Piattaforme della DEMO : Konami è lieta di annunciare che la DEMO di eFootball PES 2020, la versione dimostrativa del noto simulatore calcistico che potrà essere scaricata gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One, arriverà il 30 luglio. eFootball PES 2020: Annunciata la DEMO Come ogni anno abbiamo la possibilità di provare in Anteprima la DEMO del celebre gioco di calcio firmato Konami. Nella DEMO di eFootball PES 2020 saranno presenti 14 ...

Mondiali - ai quarti finisce il sogno delle azzurre battute 2-0 Dall’Olanda - Olanda-Italia - sfida in Francia per la semifinale e per Tokyo 2020 - Il Video : È stato un bellissimo sogno e ci hanno svegliato. L'Italia esce dai Mondiali ai quarti di finale battuta 2 a 0 dall'Olanda, campiome europeo. Ma in ogni caso, si...

