Atletica | Marcell Jacobs brilla sui 100 metri a Trieste | 10 10 e minimo per i Mondiali

(Di sabato 6 luglio 2019) Grande prestazione dial Meeting Internazionale di, l’azzurro ha corso i 100in un interessante 10.10 (+0.9 m/s di vento) e ha così centrato ilper idi Doha. Il velocista ha chiuso in seconda posizione alle spalle del sudafricano Thando Dlodlo (10.08) spingendosi ad appena due centesimi dal personale siglato l’anno scorso. Il 24enne, capace anche di un 10.11 in batteria, sta crescendo in questa stagione incominciata col 10.31 di Castiglione della Pescaia e poi proseguita col 10.19 di Savona e il 10.13 di Turku. L’italo-americano, che si era già messo in luce alle World Relays di Yokohama, ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fidal: “Sono molto contento perché ho fatto un ‘’ importante, che mi permette di gareggiare con la mente un po’ più libera. Però mi scoccia tanto un 10.10 così: non ho ...

