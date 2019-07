Parlamentari in giacca e donne in minigonna

termometropolitico

(Di venerdì 5 luglio 2019) Su Libero, Filippo Facci commenta quello che alcunivanno borbottando sottovoce tra i banchi di Montecitorio: perché per gli uomini c’è l’obbligo di, mentre lepossono girare seminude? In effetti questa legislatura sta regalando al paese un florilegio di abiezioni estetiche che spaziano dal tizio che ha accolto la delegazione in maglietta, al parlamentare in sandali tattici, allemodello badessa alla festa di quartiere. Perché gli uomini devono mettersi la? Fosse per me estenderei l’obbligo di cravatta a qualunque zona dotata di energia elettrica, ma la motivazione è contenuta nell’adagio “una donna si veste, un uomo si copre”. La nostra capacità di degrado estetico è possente quanto verticale; dai a un uomo libertà di vestirsi e in tre mesi appariranno crocks, magliette con scritte ironiche, bermuda a quadrettoni, in due anni ...

