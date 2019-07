L’uomo del giorno – Gianfranco Zola | “The Magic Box”

L’uomo del giorno – Giampiero Boniperti - il suo nome legato alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo della Juventus. La data del 4 aprile è da ricordare per la nascita di Giampiero Boniperti, era il 1928. Il suo nome è legato inevitabilmente alla Juventus, ha trascorso infatti tutta la sua carriera da calciatore con i colori bianconeri. Ha disputato più di 400 partite con i ...

L’intervista alL’uomo che uccise Vannini fa litigare Sciarelli e Leosini - le dive del processo televisivo : Le regine della nera si litigano un assassino. Oppure, la faida dell’estate vede protagoniste le primedonne del noir televisivo. #Leosiners e #chilavisiters di solito alleati nella stima reciproca stavolta scendono in guerra. E’ stato detto ed è stato scritto con quel senso di ritrovato pollaio che tanto piace evocare quando due super professionist...

L’uomo del giorno - Angelo Benedicto Sormani : dal “Gatto di Marmo” alle botte prese alla “Bombonera” : Torna puntuale il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Angelo Benedicto Sormani. In Italia giocò nel Mantova, nella Roma, nella Sampdoria, nel Milan, nel Napoli, nella Fiorentina e nel Vicenza e in Nazionale, tant’è che i brasiliani lo accusarono di tradimento. Partì da attaccante per poi arretrare la sua posizione fino a diventare un centrocampista. A Roma lo ...

L’uomo del giorno - “Will Grigg’s on fire” : quando un coro da stadio fa diventare famoso un calciatore [VIDEO] : Torna puntuale il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi e Will Grigg, attaccante nordirlandese. William Donald Grigg, nato il 3 luglio 1991, compie oggi 28 anni. Il bomber del Sunderland e della Nazionale, è salito alla ribalta grazie ad una strepitosa stagione con il Wigan nel 2015-2016 con 25 reti realizzate nella League One, la serie C inglese, valsa la promozione in ...

L’uomo del giorno - Osvaldo Bagnoli : l’artefice dello scudetto del Verona : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Osvaldo Bagnoli, il mago della Bovisa che portò lo scudetto a Verona. Buona carriera da mezzala, specialmente nel Milan con cui vinse il campionato del 1956-57. Tre stagioni a Verona, due all’Udinese, tre al Catanzaro, tre alla Spal e infine cinque stagioni di fila nel Verbania. Iniziò poi la sua carriera da allenatore: da ...

Beatles - la storia delL’uomo che si ritrovò a cantare brani scritti per lui da Paul McCartney : Ha cantato le canzoni di uno dei migliori compositori del secolo; è arrivato al primo posto delle classifiche americane; ha girato il mondo ancora prima di compiere 25 anni. E tutto, non ce ne voglia, perché era il fratello della fidanzata di Paul McCartney. Tra tutti i «quinti» Beatles mancati e quelli aggiunti, Peter Asher è stato il più strambo: il Beatles per gentile concessione. La sua storia è in fondo quella meno romanzata del ...

Sandra Milo : ‘Fedeltà? Mai concepita - non esiste nella natura delL’uomo’ : “[…] Io la fedeltà non l’ho mai concepita, non esiste nella natura dell’essere umano. Se sei fedele è perché lo decidi con la mente, ma il tuo istinto ti porta verso gli altri”. È la visione dell’amore firmata Sandra Milo, che intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 2 luglio ripercorre la propria vita sentimentale e non solo. LEGGI: Storie italiane, Sandra Milo: ‘Per pagare le ...

L’uomo del giorno – Nicolò Zaniolo - stagione a due facce : si attende il boom : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ celebra oggi Nicolò Zaniolo, che compie 20 anni. stagione, l’ultima, in cui il giovane calciatore si è fatto conoscere per le sue buone prestazioni alla Roma. Annata però a due facce: molto bene con Di Francesco, in ombra con Ranieri. Deluse le aspettative anche all’Europeo Under 21, in cui raccoglie la squalifica e il richiamo di Di Biagio. Ma andiamo con ...

L’uomo del giorno – Patrick Kluivert - ‘meteora’ in Italia : e quelle accuse di omicidio colposo… : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ celebra oggi Patrick Kluivert, che compie 43 anni. L’ex attaccante olandese è passato anche dall’Italia, al Milan, ma con poca fortuna. Una sola stagione, negativa, prima degli anni d’oro al Barcellona in cui è riuscito a ripetere quanto fatto prima nell’Ajax. Anche in Nazionale è uno dei marcatori più prolifici, con ben 40 reti in 79 ...

L’uomo del giorno – Compleanno Petagna - l’attaccante adesso è decisivo anche in zona gol : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è il Compleanno dell’attaccante Andrea Petagna. Dopo essere stato protagonista con la Primavera poche presenze ad inizio carriera con Milan e Sampdoria, poi altre esperienze che iniziano a mettere in mostra le sue qualità, Latina, Vicenza ed Ascoli. Poi arriva la grande chiamata dell’Atalanta che lo lancia definitivamente nel ...

Dritto e Rovescio - un signore del pubblico : «Ho avuto una visione di un uomo bellissimo - arcangiolesco : quelL’uomo era Paolo Del Debbio» : Riccardo Guidi e Paolo Del Debbio - Dritto e Rovescio C’è chi vede i Santi e la Madonna, chi invece Paolo Del Debbio. E’ questo quello che sarebbe accaduto a Riccardo Guidi, intervenuto ieri sera nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio: tra lo stupore generale, l’uomo ha infatti confessato di aver dato una svolta completa alla sua vita grazie all’intercessione “arcangiolesca“, avvenuta 43 anni prima, ...

L’uomo del giorno - Ever Banega : una carriera tra “strani” infortuni - tango e video “hot” : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Ever Banega, centrocampista del Siviglia e della nazionale argentina. Nato a Rosario il 29 giugno del 1988, Banega compie 31 anni. carriera – Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, Banega arriva in Europa nel 2008 al Valencia. Passa poi all’Atletico Madrid in prestito, prima di fare ritorno al Valencia, dove ...

L’uomo del giorno – Fabien Barthez : per noi italiani qualche ricordo amaro - ma l’ultimo è dolcissimo… : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi lo storico portiere della Francia Fabien Barthez, che compie 48 anni. Tanti i ricordi, belli e meno belli, che legano i tifosi italiani all’ex estremo difensore, come i Mondiali del 1998 e gli Europei del 2000, in cui esultò davanti ai nostri occhi. L’ultimo, però, è dolce solo per noi. Abbiamo infatti ancora negli occhi il rigore di Grosso nella finale ...