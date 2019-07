Derby County | è Cocu il sostituto di Lampard

Panchina Chelsea - il Derby County autorizza le trattative con Frank Lampard : Il Derby County, club della Championship inglese, ha confermato in una nota di aver “autorizzato il Chelsea a parlare con Frank Lampard riguardo la posizione manageriale vacante a Stamford Bridge”. Già da tempo si vocifera di Lampard come nuovo allenatore del Chelsea e adesso la cosa appare molto probabile. L’ex centrocampista dei Blues è sempre stato l’obiettivo di Roman Abramovic. Chelsea, il nuovo allenatore è ...

Chelsea - Lampard si allontana? Il Derby County : “Vogliamo tenerlo con noi” : E’ stata una delle bandiere del Chelsea che dall’avvento di Abramovich ha vinto tutto. Adesso potrebbe tornare a Londra, ma nelle vesti di allenatore. Frank Lampard è in cima alla lista dei desideri del patron dei blues per sostituire Sarri. Ma il Derby County, club con cui è attualmente sotto contratto l’ex centrocampista, non ne vuole sapere di liberarlo. Mel Morris infatti, proprietario del club, smentisce ...

Lampard-Chelsea il Derby County chiede un conguaglio : Chelsea e Derby County stanno trattando la risoluzione del contratto di Frank Lampard. Ma nel frattempo, per la panchina dei Blues, si fanno altri nomi.Dopo l’addio a Maurizio Sarri, il Chelsea annuncerà a breve il nuovo allenatore che dopo tante indiscrezioni portano a una leggenda del club come Frank Lampard. Attualmente l’ex centrocampista del club londinese è il favorito per la panchina, ma è ancora sotto contratto con il ...

Sarri Juventus - il Derby County rallenta la trattativa : ecco perchè : Sarri Juventus – Sembra sia arrivata la fine della telenovela allenatore Juventus. Dall’annuncio dell’addio di Allegri ormai è passato quasi un mese e ad oggi (a parte le parole di alcuni giornalisti) non si sa con certezza chi allenerà la Juventus, visto che la vecchia signora non è ancora uscita allo scoperto. Quello tra Sarri e la Juventus è […] More

Aston Villa-Derby County - la partita più ricca al mondo : Aston Villa-Derby County, la partita più ricca al mondo. Come ogni anno la Championship arriva al suo ultimo atto, con la finale dei playoff: chi vince conquista la promozione in Premier League e la possibilità di accedere ai ricchissimi ricavi da diritti tv. Secondo l’analisi dello Sports Business Group di Deloitte, la promozione in Premier […] L'articolo Aston Villa-Derby County, la partita più ricca al mondo è stato realizzato da ...

Fiumi di alcool per festeggiare la finale playoff - follia Derby County : il conto è davvero pazzesco [FOTO] : La squadra di Lampard ha festeggiato in un pub la vittoria sul Leeds, bevendo oltre duecento birre e brindando con vodka e tequila Una festa pazza, dove l’alcool non è di certo mancato. Il Derby County ha festeggiato a proprio modo la vittoria sul Leeds, utile per qualificarsi alla finale per la promozione in Premier League, in programma il prossimo 27 maggio contro l’Aston Villa. In attesa di concentrarsi anima e corpo sulla ...

Pronostico Leeds United Vs Derby County - Playoff Championship 15-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leeds United – Derby County, Championship, Semifinali Playoff, Ritorno, Mercoledì 15 Maggio 2019 ore 20.45Leeds United / Derby County / Championship / Analisi – All’Elland Road, il Leeds United, per continuare il suo sogno di tornare in Premier League dopo 15 anni di assenza, dovrà difendere l’1-0 dell’andata realizzato da Keemar Roofe, contro il Derby County, anch’esso desideroso di ...