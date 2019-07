Coco Gauff | la tennista quindicenne che vincerà tutto

Wimbledon – Prosegue il sogno di Coco Gauff : la 15enne americana batte Polona Hercog in rimonta e vola agli ottavi : Coco Gauff accede agli ottavi di finale di Wimbledon: la giovane tennista americana supera Polona Hercog in rimonta Il sogno di Coco Gauff Prosegue! La 15enne americana, tennista più giovane a qualificarsi per il main draw di Wimbledon, ha ottenuto l’accesso al terzo turno dello Slam britannico. Dopo aver battuto Venus Williams e Magdalena Rybarikova, Coco Gauff si è imposta in 3 set sulla slovena Polona Hercog, recuperando il 6-3 di ...

Wimbledon – Federer si congratula con Coco Gauff - la giovane tennista in preda all’imbarazzo : “mi avete ripresa?” [VIDEO] : Federer si congratula con Coco Gauff, la 15enne americana che ha battuto Venus Williams: la giovane tennista si imbarazza davanti alle telecamere Coco Gauff è una delle sorprese di Wimbledon 2019. A soli 15 anni è diventata la più giovane tennista a qualificarsi per il main draw di Wimbledon e al primo turno ha eliminato addirittura Venus Williams in un match che a molti è parso un vero e proprio passaggio di consegne. Coco Gauff ha ...

Wimbledon – Il sogno di Coco Gauff continua - l’americana approda al 3° turno : stesa in due set la Rybarikova : La tennista americana stacca il pass per il terzo turno del torneo di Wimbledon, proseguendo così il suo sogno Coco Gauff prosegue il suo sogno a Wimbledon, accedendo al terzo turno dello slam in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club di Londra. Dopo aver eliminato all’esordio Venus Williams, la giovane tennista americana si sbarazza anche della Rybarikova, stendendola con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo ...

Wimbledon – Serena Williams non si cura delle avversarie : “Barty? Non sapevo fosse n°1. Coco Gauff mi ricorda Venus” : Serena Williams appare alquanto ‘disinformata’ sulla situazione del tennis femminile: la campionessa americana conosce la giovane connazionale Coco Gauff, ma ignora che Ashleigh Barty sia la nuova numero 1 al mondo Serena Williams si presenta a Wimbledon come una delle favorite, più per il blasone e il talento, che per la reale condizione fisica nella quale arriva allo Slam fisico. Dopo qualche acciacco di troppo nelle ultime ...

Wimbledon – Coco Gauff e il retroscena su Roger Federer : “mi prese da parte dopo una sconfitta - mi disse…” : Coco Gauff, la teenager che ha conquistato Wimbledon, ha rivelato un particolare retroscena legato al suo incontro con Roger Federer: il campione svizzero è la sua fonte di ispirazione Entra nel main draw di Wimbledon a 15 anni, qualificandosi come la più giovane tennista di sempre, poi accede al secondo turno battendo con un doppio 4-6 una leggenda come Venus Williams: la giovane Cori ‘Coco’ Gauff è la tennista del momento. In ...