Ue | Castaldo M5s eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle siano senza gruppo | è la

Ue - Castaldo (M5s) eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle non siano riusciti a formare un gruppo : è la prima volta : I 5 stelle hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue, nonostante non siano riusciti a formare un gruppo. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la collega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi eleggere vicepresidente dell’emiciclo. Castaldo, come ...

Von der Leyen - il leghista Zanni : “Il Parlamento si faccia rispettare e voti contro”. Castaldo (M5s) : “Noi valuteremo” : La Lega è pronta a votare contro la nomina della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, i 5 stelle dicono che valuteranno i programmi. I soci di governo in Europa continuano a seguire linee diverse e spesso lontane dagli stessi impegni presi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Se il Parlamento si vuole fare rispettare e difendere il metodo dello spitzenkandidaten e se veramente volete essere coerenti, dovete votare ...

David Sassoli - "gioco sporco contro la Lega". Complotto anti-Salvini : Pd dietro l'elezione del M5s Castaldo : C'è il grillino Fabio Massimo Castaldo dietro la rivolta della Lega a Strasburgo, con gli eurodeputati di Matteo Salvini che escono dall'aula. E c'è il Pd (e il Pse) dietro a Castaldo, in un domino politico perverso che riporta tutto alle dinamiche interne all'Italia, in quello che la leghista Mara

"Votate per Castaldo". M5S senza gruppo - volantini per la vicepresidenza a Strasburgo : “Stand up for pluralism, vote for Fabio Massimo Castaldo”, i volantini vengono distribuiti da alcuni assistenti del M5s all’ingresso dell’aula a Strasburgo mentre sono in corso le votazioni per la presidenza del Parlamento europeo (favorito il Dem David Sassoli). Che vuol dire? Castaldo ci riprova: vicepresidente uscente dell’Eurocamera si ricandida alla stessa carica (il voto sui vicepresidenti si tiene subito dopo ...

Elezioni europee - Castaldo (M5s) : “Attacchi Salvini su migranti grave errore - chieda scusa a Conte” : Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente uscente del Parlamento europeo e candidato del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Centro, parla delle prossime Elezioni europee e delle divergenze tra i due alleati di governo, augurandosi si tratti solamente di "campagna elettorale". Castaldo si rivolge anche a Matteo Salvini, dopo le sue parole in tema di migranti sul presidente del Consiglio: "Spero abbia modo di ravvedersi e di chiedere scusa a ...