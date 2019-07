Sette amiche decidono di vivere insieme per tutta la vita | la loro storia in un video

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) FQ Magazine La Sirenetta, Halle Bailey sarà Ariel nel nuovo film di Rob Marshall Andare acon le. Non per dividere le spese di affitto durante l’università ma perla. Questo hanno pensato di fareragazze cinesi di Guangzhou: “Ci conosciamo da 20 anni e abbiamo deciso di”. E per mettere in pratica ilsogno hanno comprato una villa nella periferia della città, circondata dal verde., hanno seguito i lavori di ristrutturazione della bellissima casa e pubblicato unsu Youtube dove raccontano laesperienza. “Abbiamo iniziato i lavori nel gennaio 2018 e abbiamo pensato a una casa che raccogliesse la luce attraverso pareti di vetro”. La villa, luminosissima, si trova in mezzo alle risaie e l’è ...

