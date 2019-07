Macerata | il giudice dà ragione agli infermieri | va pagato il tempo usato per mettere la

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 4 luglio 2019) Accolto il ricorso dei lavoratori di "Area Vasta 3": per il tribunale indossare la divisa "rientra neldi lavoro effettivo e, di conseguenza, ilnecessario deve essere retribuito". Secondo l'azienda sanitaria invece quei minuti dovevano ritenersi già remunerati dalla retribuzione ordinaria.

