L’Italia è ufficialmente in fase di declino demografico

(Di giovedì 4 luglio 2019) (foto: Getty Images) Nel 1950 l’Italia era il decimo paese più popoloso al mondo, con 47 milioni di abitanti. Oggi non è più nella top ten e, più passa il tempo più perde posizioni. Secondo i dati appena resi pubblici dall’Istat, il paese è, per la prima volta da 90 anni, in unadi: il numero degli abitanti diminuisce anziché aumentare. Nel Bilancioannuale per il 2018, si legge che il 31 dicembre 2018 vivevano in Italia 60359546 persone, 124mila in meno rispetto all’anno precedente. Se si paragona questo dato con quello del 2018, si scopre che all’appello mancano circa 400mila persone. Questa diminuzione è dovuta soprattutto al calo dei cittadini italiani residenti nel paese. Oggi ce ne sono 55 milioni e 104mila, 235mila in meno rispetto al 2017 e 677mila in meno rispetto al 2014. Per farsi un’idea, è come se fosse ...

