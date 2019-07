L' app installata dal governo cinese per sorvegliare i turisti

agi

(Di giovedì 4 luglio 2019) La polizia di frontierasta segretamente spiando i telefoni cellulari di chi visita il Paese, tramite un'app che vieneal confine. Lo rivela un'inchiesta condotta da numerose testate internazionali, tra cui il Guardian, che ha scoperto come le autorità frontaliere del Paese installino di nascosto un'app spia sul telefono di chi varca la frontiera. Da tempo la Cina ha rafforzato la sorveglianza della sua regione più remota: lo Xinjiang. Meta di visitatori e commercianti, è anche l'area più vicina al Kirghizistan e con una importante minoranza musulmana. Come precisa il sito d'informazione inglese, già in passato è stato denunciato come ilobbligherebbe gli abitanti della regione a fornire l'accesso ai propri dispositivi, oltre ad aver installato telecamere con capacità di riconoscimento facciale in moschee e strade. “Decisamente allarmante, ...

