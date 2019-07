wired

(Di giovedì 4 luglio 2019) (Foto: Getty Images) Fino agli anni Sessanta laha scontato un ritardo di sviluppo energetico notevole. Era il periodo degli impianti che producono energia dall’acqua ma nella regione mancava la materia prima. Ora è la prima in Italia per eolico, prima per fotovoltaico, terza per biomasse liquide e quinta per biomasse solide. È in sovrapproduzione energetica e si può permettere di fornire le sue eccedenze a regioni come Campania e Basilicata, che ricambiano approvvigionando acqua. Ma non è finita qui. Laè appena entrata in una ulteriore fase energetica della sua vita: l’intera regione è percorsa da una nuova, intelligente e flessibile, in grado di accogliere l’energia prodotta da migliaia di impianti. È il progetto Pan,active network, di E-Distribuzione, che ha reso la regione protagonista di un ambizioso programma di ...

MilanoCitExpo : In Puglia arriva una rete elettrica su misura per le rinnovabili #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Emilystellaemi2 : RT @adozioneanimali: (Bari) CHICCA CERCA CASA - ADOZIONE simil maremmano , Cane Femmina: CHICCA è una cucciola di circa 4 mesi, futura tagl… - javert64 : RT @MariaLauraZavag: RT CDdaFB RINNOVO APPELLO??ADOZIONE x COCÒ, QUASI 3 MESI?? OLTRE 20000 CONDIVISIONI, UNA MAMMA CHE LO ASPETTAVA,LUI PRO… -