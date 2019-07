Cosa Nostra spiegata ai ragazzi | Salvatore Borsellino | “Non è normale andare in guerra e

Cosa Nostra - Salvatore Borsellino : “Paolo è morto con la speranza nel cuore. Solo i giovani possono cambiare il paese” : Il libro Cosa Nostra spiegata ai ragazzi è stato presentato in anteprima internazionale alla XVIII edizione del Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare (Bari). Salvatore Borsellino ha ricordato il fratello Paolo parlando dei motivi che lo hanno spinto, prendendo il testimone da suo fratello, ad incontrare i ragazzi delle scuole. Nel 1989 Paolo Borsellino parlò di mafia in un liceo del Nord Italia, a Bassano del Grappa. Quella lezione, ...

“Cosa Nostra spiegata ai ragazzi” - la lezione sulla mafia di Paolo Borsellino nel libro edito da Paper First : il booktrailer : Nel 1989 Paolo Borsellino parlò di mafia in un liceo del Nord Italia, a Bassano del Grappa. Quella lezione, grazie a Paper First, è diventata un libro arricchito da documenti storici e dalla prefazione del fratello Salvatore. In uno dei passaggi in aula, quel giorno, il giudice parlò anche del ruolo e dei limiti della magistratura come possibile freno agli stretti legami tra mafia e politica. Una lezione, letta 30 dopo, quanto mai attuale. Il ...

Palermo - il patto tra ‘ndrangheta e Cosa Nostra sulla cocaina : così Luisi (fuggito all’arresto) si accreditava con i calabresi : “Ora che tu me li hai presentati, io arrivo, so che persone sono”. A parlare era Pietro Luisi, uno dei fedelissimi del mandamento di Brancaccio, a cui era stato riservato il “privilegio” di essere accreditato con i trafficanti di cocaina calabresi. Per il gip “aveva di certo raggiunto un elevato ruolo gerarchico, se solo si consideri che poteva permettersi di relazionarsi direttamente con i trafficanti calabresi e ...

Mafia - 25 arresti a Palermo/ Colpito clan Brancaccio di Cosa Nostra : droga - pizzo e… : Mafia, 25 arresti a Palermo nelle scorse ore: Colpito il clan di Brancaccio di Cosa nostra: gravissime le accuse, ecco tutti i dettagli

Guardate di che Cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Mafia - Morra ricorda strage di Ciaculli : ‘Cosa Nostra non è piovra ma camaleonte. Si mimetizza all’economia legale’ : “Bisogna smettere di rappresentare la Mafia come una piovra, bensì dovremmo immaginare il fenomeno come un camaleonte, si mimetizza costantemente per provare ad infiltrare l’economia legale”. Queste le parole del Presidente della commissione AntiMafia, Nicola Morra, durante la commemorazione della strage di Ciaculli, in cui nel 1963 persero la vita sette uomini delle forze dell’ordine. All’attentato seguì un risveglio ...

Cosa dice il colore dei capelli sulla nostra vita sessuale : Si sa, l’attitudine al sesso è diversa da persona a persona: che sia per carattere, segno zodiacale, predisposizione genetica, ecc. sono tanti i fattori che determinano in un certo modo le nostre preferenze sotto le lenzuola e tra questi sembra che ci sia anche il colore dei capelli. Recenti studi portati avanti da una ditta produttrice di preservativi su un campione di ragazzi di età tra 17 e 34 anni ha dimostrato che anche a seconda del ...

Guardate di che Cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Chi era Carlo Alberto dalla Chiesa - il generale ucciso da Cosa Nostra : Chi era Carlo Alberto dalla Chiesa, il generale ucciso da Cosa Nostra dalla Resistenza partigiana, alla lotta alla mafia e al terrorismo degli anni di Piombo. Ecco chi era il generale ucciso in un agguato mafioso a Palermo il 3 settembre 1982 Parole chiave: ...

Strage di via D’Amelio - indagati i pm che condussero inchiesta : depistaggi a favore di Cosa Nostra : Annamaria Palma e Carmelo Petralia, entrambi pubblici ministeri che indagarono sulla Strage di Via d'Amelio in cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, avrebbero depistato le indagini imbeccando tre falsi pentiti, suggerendo loro di accusare falsamente dell'attentato persone che nulla avevano a che fare con esso.Continua a leggere

Sequestro beni in Thailandia a tesoriere Cosa nostra : La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di Sequestro e congelamento di beni disposto dalla Corte Reale Civile del Regno di Thailandia

Sequestrati in Thailandia i beni del tesoriere di Cosa nostra : Le fiamme gialle di Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro e congelamento di beni disposto dalla Corte Reale Civile del Regno di Thailandia nei confronti di Vito Roberto Palazzolo, ex tesoriere del boss Riina e Provenzano Roberto Chifari Operazione Fake Refund delle fiamme gialle di Palermo. Roberto Palazzolo, esponente di primo piano di Cosa nostra, riciclatore e tesoriere per conto dei mafiosi del calibro di Totò ...

Sequestrati in Thailandia i beni del tesoriere di Cosa nostra : Roberto Palazzolo protagonista del traffico internazionale di stupefacenti tra Sicilia, Estremo Oriente e Stati Uniti. Le cui indagini erano coordinate dal Falcone e dal procuratore di New York Rudolph GIuliani. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro e ...

Mafia - la 'punciuta' è il rito di affiliazione dei membri di Cosa Nostra : Nella giornata di ieri i carabinieri del nucleo Ros, nel corso di una vasta operazione antiMafia nei pressi di Roma, hanno eseguito 31 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni esponenti del clan Fragalà, ritenuto di stampo mafioso. Nel corso delle operazioni i militari hanno sequestrato una formula di affiliazione al sodalizio criminale in questione. A tal proposito, proprio ieri, l'agenzia giornalistica Agi, sulle sue pagine ...