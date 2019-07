(Di giovedì 4 luglio 2019) La 20enne Morgan Smith, di Brantley County, in Georgia, avrebbe potutodopo aver avuto unepiletticosi trovava sul bordo dellanel giardino di casa se non fosse intervenuto ildi 7 anni per salvarle la vita. La loro storia sta facendo il giro del mondo: "Ecco cosa è successo. Adesso è lui il mio supereroe preferito".