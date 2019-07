Alessandra Amoroso spiega la pausa e smentisce le ipotesi catastrofiche | “Stanno montando

Alessandra Amoroso ritorna ad Amici per un impegno importante : Casting Amici 19: il ruolo di Alessandra Amoroso nella scuola di Canale 5 Alessandra Amoroso è ritornata ad Amici con un nuovo compito. Questa volta non è stata un giudice (e non sarà una coach), ma ha valutato le esibizioni dei cantanti dei casting di Amici 2019/2020. Anche lei è stata chiamata per assolvere a […] L'articolo Alessandra Amoroso ritorna ad Amici per un impegno importante proviene da Gossip e Tv.

Il concerto di Alessandra Amoroso su VH1 il 3 luglio tra aneddoti e brani in acustica dal Teatro Carcano : Il concerto di Alessandra Amoroso su VH1 andrà in onda il 3 luglio. Lo spettacolo è stato registrato qualche settimana fa dal Teatro Carcano, l'11 giugno, con brani in versione acustica e alcuni aneddoti che riguardano i suoi primi 10 anni di carriera. Lo show andrà in onda a cominciare dalle ore 21,10 al canale 67 del digitale terrestre, mentre alle 23 sarà trasmesso al canale 27 del digitale terrestre su Paramout Network e in contemporanea ...

Alessandra Amoroso e Tommaso Paradiso al concerto dei Tiromancino a Roma per i 25 anni di carriera : Un concentrato di successi, il concerto dei TiRomancino a Roma. Federico Zampaglione e i suoi hanno illuminato la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma nella data del 1° luglio, quella che hanno tenuto nell'ambito del tour che stanno tenendo in tutta Italia dopo la sessione invernale. In scaletta, c'è spazio per successi vecchi e nuovi ma anche per qualche ospite. Come già annunciato, allo show ha preso parte anche Alessandra ...

«Toy Story 4» e i giocattoli di Milly Carlucci - Serena Rossi - Alessandra Amoroso - Paola Iezzi ed Ermal Meta : Via Col Film è il podcast di Vanity Fair dedicato al cinema. Disponibile su Itunes, Spreaker e Spotify ogni venerdì vi porta a scoprire – senza spoiler e senza raccontare troppo della trama – le uscite più interessanti del weekend in sala.

Alessandra Amoroso smentisce il ritiro dalla musica : "Fake news! Solo riposo" : Ma quale ritiro! Così si possono riassumere le voci piovute nelle ultime settimane che davano Alessandra Amoroso pronta a lasciare il mondo della musica. La cantante dopo aver festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera, dopo aver cantato i suoi grandi successi e i nuovi brani del suo ultimo disco nei concerti, vuole concedersi il meritato riposo.Così allontanando una volta per tutte le notizie circolate, la cantante ha scelto i suoi canali ...

Alessandra Amoroso ospite del concerto dei Tiromancino a Roma il 1° luglio : Ci sarà anche Alessandra Amoroso ospite del concerto dei TiRomancino, in programma per il 1° luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. A darne l'annuncio è Federico Zampaglione, che promette altri ospiti per l'evento che si terrà nei prossimi giorni nell'ambito del tour per orchestra che il gruppo Romano condurrà nelle settimane a venire. Alessandra Amoroso è quindi solo la prima della lista ma immancabile, dal ...

Alessandra Amoroso 'lascia la musica' - ma è solo un arrivederci : 'Mi prendo tempo per me' : In una recente intervista rilasciata a “Il Giornale” Alessandra Amoroso, la cantante diventata famosa grazie al talent show “Amici di Maria De Filippi”, ha annunciato di volersi prendere del tempo per sé stessa e per la sua famiglia. Il desiderio nasce dal bisogno che ha di passare un po’ di tempo con la sua famiglia dopo aver passato gli ultimi dieci anni a studiare e cantare nei concerti ininterrottamente. La cantante pugliese ha spiegato di ...

