Tartarughe Caretta caretta | l’appello del WWF | “Non disturbate la nidificazione con luci

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La tarda primavera e l’estate rappresentano il periodo in cui si riproduce la, l’unica specie di tartaruga marina che nidifica in Italia. La Calabria risulta anzi la regione che, in assoluto, ospita il maggior numero di nidi rispetto al resto d’Italia. Proprio allo scopo di monitorare e tutelare i siti di riproduzione, il WWF sta portando avanti un progetto di ricerca, denominato Tartamar, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del por 2014-2020 e che vede impegnati sul campo volontari, biologi e naturalisti. E’ noto infatti che le femmine di, per riprodursi, devono uscire dall’acqua con il buio, per trascinarsi faticosamente sulla spiaggia, scavare una buca nella sabbia e deporre le uova che possono superare abbondantemente le cento unità. Questo pertanto è il momento più delicato perché il disturbo provocato da, flash e la presenza di ...

