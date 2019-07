Stop procedura,spread sotto i 200 punti

Vola Piazza Affari ein deciso calo dopo la decisione della Commissione Ue di non aprire ladi infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia. Milano chiude con l'indice Ftse Mib in rialzo del 2,4% a 21.905, è la migliore tra le Borse europee (tutte positive). Bene in particolare i titoli bancari. Lotra Btp e Bund tedeschi chiudequota 200, a 199base. Non accadeva da maggio 2018. Il rendimento del decennale italiano scivola to all'1,61%, minimo da dicembre 2017.(Di mercoledì 3 luglio 2019)