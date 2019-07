Si sono persi i contatti col gommone con 60 migranti a bordo a largo della Libia 

agi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non si hanno più notizie di uncon 60 persone che ieri sera aveva lanciato l'allarme, mentre si trovava in difficoltà alcosta libica, all'altezza di Zawiya. È quanto denunciato su Twitter da Alarm Phone, il servizio telefonico di richiesta d'aiuto nel Mediterraneo. "Non abbiamo idea di cosa sia successo alla barca e alle 60 persone. Speriamo che ci siano sopravvissuti, anche se questo significa essere di nuovo in un teatro di guerra", in Libia, si legge in un tweet. Alarm Phone ha riferito di aver ricevuto, ieri sera alle 23 e 20, una richiesta di aiuto da "un uomo che sosteneva di trovarsi con un gruppo di 60 persone adi un barcone in difficoltà alcosta di Zawaya, in Libia. Secondo lui, c'erano 20 donne e bambini piccoli a, uno dei tubolari si stava sgonfiando e l'acqua stava entrando da quel lato". L'uomo riferiva che ...

