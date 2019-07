Mondiali donne:Olanda in finale con Usa

Sarà-Stati Uniti ladeidi Francia 2019. Nella semidi Lione, le 'oranje' battono 1-0 la Svezia ai tempi supplementari. Primo tempo equilibrato, anche se sono le svedesi a provarci di più. Non cambia il copione nella ripresa: un palo per la svedese Fischer (55', dopo una decisiva deviazione di Veenendaal), una traversa per la olandese Miedema (dopo una superparata della Lindahl al 64'). Resta lo 0-0, si va ai supplementari. E al 99' arriva la decisiva rete, con una rasoiata della Groenen dal limite: 1-0.(Di mercoledì 3 luglio 2019)