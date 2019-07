LIVE Fabbiano-Karlovic | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-3 6-7 6-3 | azzurro ad un set dalla

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Ottimo passante dell’. 40-30 Spettacolare punto diche mandaper tutto il campo e poi lo punisce sempre con il dritto. 30-30non trova l’incrocio per poco con lo slice. 15-30sbaglia la smorzata. 15-15 Doppio fallo per il pugliese. 15-0fa correre il croato e poi lo sorprende con il destro lungolinea. 0-1 Altro ace, tanto per cambiare. 40-15 Risposta decisa diche supera l’avversario. 40-0 Ennesimo ace del croato. 30-0 24esimo ace di. 15-0 Il pallonetto diè impreciso. INIZIATO IL QUARTO SET. 6-3 Seconda vincente per l’che conduce ora 2-1 nei set. 40-0 Stavolta risponde largo, tre set point per. 30-0 Risponde ancora lungo il croato. 15-0 Prima al corpo vincente di. 5-3 Ace per...

