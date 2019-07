Kevin Costner Lady Diana avrebbe dovuto girare il sequel di Guardia del corpo

Billy Drago - morto “il killer” de Gli Intoccabili : indimenticabile la scena con Kevin Costner : Ma quanto abbiamo (involontariamente) odiato Billy Drago? L’attore statunitense morto a 73 anni la scorsa notte a Los Angeles interpretò Frank Nitti, il killer spietato al soldo di Al Capone/Robert De Niro ne Gli Intoccabili di Brian De Palma (1987). Nitti/Drago aveva ucciso barbaramente Sean Connery/Malone, la colonna portante del team anticrimine messo insieme da Eliott Ness/Kevin Costner. Poi durante la seduta in tribunale nel sottofinale del ...

Kevin Costner : Quella sulla locandina di Bodyguard non era Whitney Houston : A 27 anni dal successo planetario del film che consacrò la popstar anche attrice di primo livello si scopre che non era lei, ma la sua controfigura, la donna ritratta tra le braccia di Kevin Costner nell'iconica locandina. In una intervista rilasciata al portale americano “EW”, l’attore Kevin Costner ha rivelato che una delle locandine iconiche del cinema anni Novanta, Quella del film del 1992 campione di incassi “Bodyguard”, ...

YELLOWSTONE - Josh Holloway si unisce al cast dell'acclamato drama con Kevin Costner! : Buone notizie per i fan dell'acclamato western YELLOWSTONE! Alla vigilia della premiere della seconda stagione, prevista per stanotte, Paramount Network ha annunciato che la serie è stata rinnovata per una terza stagione composta da dieci episodi, le cui riprese dovrebbero iniziare nello Utah verso la fine dell'estate. E come se non bastasse, abbiamo anche la prima notizia di casting per la nuova stagione, decisamente inaspettata, almeno per ...

Ornella Muti condannata - si diede malata per andare a cena con Putin e Kevin Costner : La Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso nei confronti di Ornella Muti. Il verdetto convalida la decisione della Corte di Appello di Trieste del 6 luglio 2017. Alla Muti si contesta di aver cancellato uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone, nel dicembre 2010, dandosi malata quando invece prese parte a una cena di gala in Russia con Vladimir Putin e l'attore ...

Guardia del corpo - Canale 5/ Kevin Costner bocciato dalla critica! - 1 giugno 2019 - : Guardia del corpo in onda su Canale 5 di questo sabato 1 giugno 2019 a partire dalle ore 21:15. Nel cast Kevin Costner, Whitney Houston e Tomas Arana.