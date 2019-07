Incendio a un sottomarino militare russo | 14 morti

ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Unscoppiato a bordo di unha causato la morte di 14 marinai. Le vittime sono morte intossicate dal fumo dell'e l'incidente che ha subito riportato alla memoria la tragedia del Kursk, in cui morirono 118 persone, macchiando indelebilmente l'avvio della presidenza Putin. Secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa, l'e' avvenuto lunedi', in acque territoriali russe; le fiamme sono state estinte dall'equipaggio e il mezzo si trova ora nella base navale di Severomorsk, nella penisola di Kola, sopra il Circolo polare artico. Il sommergibile, a quanto riferito dalle autorita', era utilizzato per una missione di "ricerca scientifica per studiare il fondale dell'Oceano, nell'interesse della Flotta della Marinarussa".Al momento, non sono ancora chiare le cause della tragedia, su cui e' stata aperta un'inchiesta, ...

