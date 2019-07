Corruzione | 5 arresti a Roma | c’è anche un un giudice di Napoli | “Emersi contatti anche

Corruzione - altri 2 arresti nell’inchiesta su Arata e Nicastri : Nuovo colpo di scena nell'inchiesta della Procura di Palermo che poche settimane fa ha portato all'arresto dell'ex consulente della Lega Paolo Arata, accusato di essere socio occulto dell'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto vicino al latitante di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Oggi la Dia di Trapai ha arrestato Giacomo Causarano, ex funzionario dell'assessorato regionale siciliano all'Energia, e l'imprenditore milanese Antonello ...

Caso Arata - Vito Nicastri parla con i pm : due nuovi arresti per Corruzione : L’imprenditore delle energie rinnovabili Vito Nicastri, già arrestato insieme al suo socio Francesco Paolo Arata, ex consulente del Vicepremier Salvini, ha deciso di collaborare coi pm portano alla luce una giro di mazzette tra funzioni della Regione siciliana e imprenditori per avere le autorizzazioni a creare impianti sull'Isola.Continua a leggere

Francesco Arata - il “re dell’eolico” Vito Nicastri collabora con i pm di Palermo : due nuovi arresti per Corruzione : Da circa due settimane sta riempiendo verbali su verbali. E le sue dichiarazioni hanno già portato a due nuovi arresti. Sta collaborando con i pm di Palermo Vito Nicastri, il re dell’eolico, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro, finito al centro di una inchiesta su un giro di mazzette che coinvolge anche il consulente della Lega Paolo Arata. L’ex deputato di Forza Italia è accusato di essere ...

Como - 5 arresti per Corruzione : c’è anche l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate. “Rivelava verifiche ai commercialisti” : corruzione e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse la Guardia di Finanza di Como ha arrestato Roberto Leoni, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate di Como che attualmente ricopre lo stesso ruolo a Varese. In carcere sono finiti anche Stefano La Verde, funzionario già in servizio a Como e ora capo area dell’ufficio legale dell’Agenzia a Pavia, i due commercialisti Antonio e Stefano Pennestrì e Andrea Butti, titolare del ...

Corruzione : arresti Palermo - Arata sarà interrogato da gip Roma : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Paolo Arata, il faccendiere arrestato ieri, insieme con il figlio Francesco, dalla Dia di Trapani per Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni sarà interrogato dal gip di Roma. Lo ha deciso il gip di Palermo Guglielmo Nicastro che ha firmato l'ordina

Due arresti nel piceno per Corruzione e rivelazione di atti di ufficio : La Guardia di finanza ha arrestato, su mandato del gip del tribunale di Ascoli piceno, un dipendente della Regione Marche e un'imprenditrice: per loro si ipotizzano i reati di corruzione e rivelazione di atti di ufficio. L'inchiesta, condotta dalla procura del capoluogo piceno, riguarda la gestione delle macerie del terremoto nelle province di Ascoli piceno e Fermo. Da quanto si è appreso, gli inquirenti avrebbero portato alla luce un ...

Corruzione - arresti in comune Catanese : 12.46 Il sindaco, un funzionario del comune di San Pietro Clarenza, nel Catanese, e l'Amministratore e un dipendente di una società privata sono stati arrestati dalla GdF con l'accusa di Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. I provvedimenti giungono a seguito dell'inchiesta sulla procedura di gara per l'assegnazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti. Oltre 3 milioni di euro ...

Corruzione e favoreggiamento immigrazione - 8 arresti Calabria Lombardia : Operazione dei carabinieri nelle province di Milano e Reggio Calabria con otto persone arrestate, 7 in carcere e 1 agli arresti domiciliari

Corruzione - operazione tra Milano e Reggio Calabria : otto arresti : operazione antiCorruzione tra la Lombardia e la Calabria. Sono otto le persone arrestate dai Carabinieri di Monza tra le provincie di Milano e Reggio Calabria. Tra le accuse, a vario titolo, peculato, Corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, rivelazione di segreto d’ufficio, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ricettazione, ...

Corruzione e spaccio : 8 arresti tra Lombardia e Calabria : Corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti. Queste alcune delle accuse a carico degli arrestati. C'è anche un appartenente alle forze dell'ordine, accusato di vari illeciti e arrestato nel 2017 con mezzo chilo di eroina. Segui su affaritaliani.it

Corruzione nel rilascio di cittadinanza italiana - sei arresti : Scoperta una organizzazione criminale dedita alla Corruzione per il rilascio della cittadinanza italiana. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, e condotta dagli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha rilevato la presenza di oltre 1500 pratiche sospette emerse durante le indagini e contabilizzate dal sodalizio criminale in veri e propri "libri mastri". Nel corso delle indagini e' stata data ...

“Corruzione per rilasciare cittadinanza” a Roma : 6 arresti - 19 indagati. Al vertice del sistema una dipendente del Viminale : Un sistema corruttivo per rilasciare la cittadinanza italiana: sei persone arrestate, 19 indagate in tutto. Questo il risultato dell’operazione coordinata dalla Procura di Roma e condatta dagli investigatori della Polizia postale. Sono più di 1500 le pratiche di cittadinanza sospette. Per gli stranieri che avevano ottenuto lo status di cittadino pur non avendone i requisiti, sono già stati firmati i primi decreti di revoca da parte del ...

È una tangentopoli bis! Arresti per Corruzione nella Lega : Luigi Di Maio è intervenuto sui casi di corruzione delle ultime settimane, sottolineando come "sia chiaro ed evidente che c'è un'emergenza corruzione enorme in questo Paese, una tangentopoli bis". Secondo il leader del Movimento 5 Stelle "bisogna arginare questi comportamenti con un atteggiamento politico diverso".

Arresti Legnano - Bonafede : “Non commento indagini - ma c’è emergenza Corruzione. M5s attento verso la giustizia” : “In Italia c’e’ un’emergenza corruzione“. A rivendicarlo è il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a margine di una conferenza stampa alla Corte di Appello di Roma. “Imbarazzi per la Lega coinvolto da inchieste, l’ultima sul sindaco di Legnano? Non commento mai le indagini in corso, ho il massimo rispetto per l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati che devono lavorare in pace”, ha ...