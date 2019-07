Calciomercato Lazio | Vavro in chiusura | 12 milioni al Copenhagen

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’operazione per portare il difensore slovacco classe 1996 Denisè chiusa: al12bonus compresi.“powered by Goal”In attesa di ufficializzare l’arrivo di Manuel Lazzari, lamanda a segno un altro colpo. È infattichiusa l’operazione per portare in biancoceleste Denis, un rinforzo per la difesa.Il classe 1996 di nazionalità slovacca arriverà per 10.5di euro più 1.5 bonus, per un totale complessivo di 1di euro.svolgerò le visite mediche nella mattinata di giovedì, per poi essere ufficializzato dalla.Attualmente in forza al, con cui è già in ritiro,starebbe aspettando soltanto l’ok del club per raggiungere Roma, effettuare le visite mediche e firmare il suo contratto con la.Definite le modalità di pagamento, poipotrà diventare ufficialmente il nuovo rinforzo ...

