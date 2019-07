Antonio Maria Rinaldi | la profezia sulla fine della Merkel e Macron | È caduto il

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Maria Centracchio in semifinale 63 kg! Antonio Esposito si giocherà il bronzo nel torneo di ripescaggio degli 81 kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 13.32 Ivanov vince: il bulgaro si conferma uno degli interpreti più forti della sua specialità infliggendo un ippon micidiale all’azzurro, che ora si giocherà il bronzo nel torneo di ripescaggio. 13.31 Antonio Esposito inizia il suo match contro il ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Maria Centracchio va ai quarti nei 63 kg! Antonio Esposito fa lo stesso negli 81 kg. Fuori agli ottavi gli altri azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 12.48 L’azzurro ora attende il vincitore dell’incontro fra il bulgaro Ivanov e l’austriaco Borchashvili. 12.46 Dopo Maria Centracchio, ecco un altro azzurro che entra in zona medaglie. 12.44 Esposito E’ STRAORDINARIO! IPPON ...

Judo - Europei 2019 : Antonio Esposito e Maria Centracchio al terzo turno - esce a testa alta Edwige Gwend : Una giornata di grande intensità e determinazione quella a cui stiamo assistendo sul tatami di Minsk (Bielorussia), valida per gli Europei 2019 di Judo. Continua l’avventura del nostro Antonio Esposito che va alla ricerca in questa rassegna continentale di alcune risposte, dopo che nel 2013 regalò al Bel Paese la prima storica medaglia d’oro a un Mondiale junior. Ebbene, il Judoka italico ha piegato il russo Alan Khubetsov, campione ...

Antonio Maria Rinaldi si confessa : "La commissione Ue - i minibot - la vittoria. Tutto per mio figlio Lillo" : Bastona l'Europa con vigore, difende a spada tratta i minibot. Dedica dolcemente la sua vittoria al figlio Lillo, nato tetraplegico, che ora ha 25 anni. Antonio Maria Rinaldi, economista amico e discepolo di Paolo Savona, in una intervista a Panorama, stende chi sostiene che la commissione europea a

Antonio Maria Rinaldi - la congiura dello spread : "La mano di Deutsche Bank. Oggi - invece..." : Ospite di Bianca Berlinguer all'ultima puntata della stagione di Carta Bianca su Rai 3, ecco Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato leghista eletto con il record di preferenze dopo la rinuncia di Matteo Salvini. E al netto di un divertente siparietto con la conduttrice che ha sbagliato il suo nome, il

Uomini e Donne - il gran rifiuto a Maria De Filippi di Antonio Moriconi? Quelle sue stranissime parole : Voci impazzite sui tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi su Canale 5. Voci impazzite circa anche qualche gran rifiuto. Tra i nomi che circolano, si fa spesso riferimento infatti ai corteggiatori e alle corteggiatrici che nono sono stati scelti quest'a

Antonio Maria Rinaldi - trionfo alle Europee : è lui mister preferenza - beffata Susanna Ceccardi : E alla fine, la spuntò Antonio Maria Rinaldi. Si parla ancora delle elezioni Europee e della battaglia all'ultimo voto nella Lega per ottenere il primo posto in termini di preferenze dopo la scontata rinuncia di Matteo Salvini allo scranno da parlamentare europeo. A contendersi la piazza Susanna Cec

Sorso - concluso il mese mariano - inizia la tredicina a Sant'Antonio di Padova : iniziano a Sorso, nella provincia di Sassari, i festeggiamenti religiosi in onore di Sant'Antonio di Padova. A partire da oggi, sabato 1 giugno, si terrà nella chiesa della Beata Vergine d'Itria la tradizionale tredicina in onore del Santo francescano. Ieri, 31 maggio, si è concluso nel santuario della Beata Vergine “Noli Me Tollere” il mese mariano con la proclamazione del nuovo obriere, Patrizio Biosa. Il programma religioso Sabato 1° giugno, ...

Antonio Maria Rinaldi a PiazzaPulita : "Lettera Ue? Italia trattata peggio dei camerieri - ora ho paura" : Con tempismo "sorprendente", subito dopo il botto della Lega alle Elezioni Europee, ecco arrivare la lettera dell'Europa, pronta ad aprire una procedura d'infrazione contro il nostro Paese per eccesso di debito. La Ue ha dato 48 ore di tempo all'Italia per rispondere. Della vicenda se ne parla a Pia

Antonio Maria Rinaldi : chi è - carriera politica e biografia del parlamentare : Antonio Maria Rinaldi: chi è, carriera politica e biografia del parlamentare. I famosi gilet gialli della vicina Francia non attraggono soltanto i militanti del M5S. C’è un economista euroscettico che difende le posizione sovraniste e schiaccia l’occhio ai famosi gilet jaunes: il suo nome è Antonio Maria Rinaldi. Chi è Antonio Rinaldi Rinaldi nasce a Roma nel 1955 e consegue la laurea alla LUISS in economia negli anni ’70. Il padre è ...

Mercedes contro camion cisterna! Cardinale Antonio Maria Vegliò estratto dalle lamiere : Il Cardinale Antonio Maria Vegliò è stato protagonista ieri di un incidente stradale fortunatamente per lui senza gravi conseguenze: si è infatti schiantato contro un camion cisterna a Fosso Sejore, tra Fano e Pesaro. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo lo schianto si sono vissuti attimi di apprensione per la sorte del Cardinale, che tuttavia fortunatamente non ha riportato nessuna grave ...

Antonio Maria Rinaldi sul Pd : “hanno chiamato Moscovici per la campagna” : Antonio Maria Rinaldi sul Pd: “hanno chiamato Moscovici per la campagna” È uno degli uomini più in vista della Lega, tra i più attivi sui social e i più presenti nei media nazionali. Parliamo di Antonio Maria Rinaldi. Ospite a Coffee Break su La7, ha parlato di lavoro e dello “stato di salute elettorale e di consenso” del leader del carroccio, Matteo Salvini. Antonio Maria Rinaldi assicura che, “stando sul palco insieme a ...

Antonio Maria Rinaldi - il piano di guerra per ribaltare l'Europa : "Come si è ucciso il Pd" : Tra tanti personaggi che Nicola Zingaretti poteva invitare per aprire la campagna elettorale per le elezioni Europee, il segretario del Pd ha scelto proprio il commissario europeo Pierre Moscovici. Una scelta "sconcertante" secondo l'economista Antonio Maria Rinaldi, intervista da Franco Bechis sul