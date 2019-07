(Di martedì 2 luglio 2019) Grave incidente stradale nel pomeriggio a Casale sul Sile (): una ragazzina di tredici anni è statada una Mercedes mentre stava percorrendo via Cave. Subito soccorsa, attualmente la giovane è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello schianto.