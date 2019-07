Traghetto Grimaldi fermo in mare per ore | paura per 250 passeggeri «Se fossimo stati

leggo

(Di martedì 2 luglio 2019) Disavventura per undella compagnia, il'Egnazia',per diverse ore incon 250 persone a bordo: la nave, partita la notte scorsa da Salerno e diretta a...

SerglocSergio : RT @MovArtCinecitta: 'Se fossimo stati #migranti su un barcone, i soccorsi sarebbero arrivati subito' Così si sono espressi i passeggeri d… - IvoMalaguti : RT @velo_di_maia: Un traghetto della #Grimaldi in rotta da #Salerno a #Catania si è bloccato, in avaria in alto mare! Un passegero ha dichi… - paini_paolo : RT @velo_di_maia: Un traghetto della #Grimaldi in rotta da #Salerno a #Catania si è bloccato, in avaria in alto mare! Un passegero ha dichi… -