Ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia | Riccardi | “Mostrato grande livello

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova Ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Ondata di maltempo in Serbia : ancora disagi e criticità a Belgrado : A seguito dell’Ondata di maltempo che ha investito la Serbia nei giorni scorsi, sono ancora in corso a Belgrado le operazioni necessarie per tornare alla normalità. I vigili del fuoco sono impegnati nel drenaggio dell’acqua lungo la riva sinistra del Danubio. E’ stata avviata ieri la disinfestazione contro zanzare e altri insetti dopo le forti precipitazioni che si sono abbattute domenica sulla capitale serba. Il maltempo ha ...

Ondata di maltempo nel nord della Germania : vento a 110 km/h e pioggia - numerosi feriti : Una violenta Ondata di maltempo ha colpito il nord della Germania: si sono registrate forti raffiche di vento e intense precipitazioni, che hanno provocato almeno 21 feriti. Tre donne e quattro uomini sono stati feriti da un ramo mentre partecipavano ad una festa di matrimonio in una cittadina del land Meclemburgo-Pomerania. Un albero si è spezzato a causa delle forti raffiche alle porte di Berlino ed è caduto ferendo 11 persone. Secondo le ...

Meteo - Previsioni estreme per i prossimi giorni : nel weekend Ondata di calore fino a +40°C - poi torna il maltempo? : Meteo – L’inizio di Giugno ha portato l’estate, come ampiamente previsto, sul Nord Italia dove anche oggi le temperature hanno raggiunto valori particolarmente elevati, raggiungendo +35°C a Merano, +34°C a Mantova, +32°C a Milano, Brescia, Padova, Bolzano, Reggio Emilia e Vicenza, +31°C a Torino, Bologna, Verona, Parma, Bergamo, Cremona, Lodi, Ferrara, Pavia, Pordenone e Sondrio. Fa ancora freddo, invece, al Sud, nonostante le ...

Maltempo - nuova Ondata in Veneto : temporale su Venezia : Nuovo scossone del Maltempo sul Veneto, dove il fronte freddo perturbato dal centro Europa ha portato temporali, grandinate e vento forte sulla regione. Un nubifragio, con forte vento, si è abbattuto nel tardo pomeriggio anche su Venezia, alzando onde che hanno reso difficili i collegamenti anche in laguna. Nel trevigiano c’e’ stata la situazione piu’ difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno ...

Yemen : Ondata di forte maltempo a Sana’a [GALLERY] : ondata di forte maltempo e strade come fiumi a Sana’a. Piogge torrenziali hanno colpito la capitale dello Yemen. L'articolo Yemen: ondata di forte maltempo a Sana’a [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo USA - violenta Ondata di maltempo nel Midwest : almeno 4 morti [GALLERY] : Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni Meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni Meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma. E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta ...

Meteo - violenta Ondata di maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Meteo - le Previsioni per il weekend : arriva un’altra Ondata di maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...

Maltempo Emilia-Romagna : “In allerta per nuova Ondata” : “Siamo tutti impegnati per fare fronte all’emergenza, ora sta nevicando in Appennino e sono previsti altri giorni di pioggia, quindi siamo tutti allertati col sistema di Protezione civile per cercare di stare sul pezzo“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna. “Ci sono persone che non dormono da tre giorni, li ringrazio tutti quanti – prosegue Stefano Bonaccini -. Bisogna stare molto attenti, ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuova Ondata di maltempo nel weekend con forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Intensa Ondata di maltempo nei Balcani : allarme alluvioni in Bosnia - allerta anche in Serbia e Croazia : Un’ondata di maltempo, con intense precipitazioni e forti venti, sta colpendo dalla serata di ieri vaste aree dei Balcani occidentali, dove è in vigore l’allerta per il pericolo di alluvioni. Situazione critica nel nordovest della Bosnia–Erzegovina: nella zona di Prijedor alcuni fiumi sono esondati, generando situazioni di emergenza in diversi villaggi. Circa 200 case sono state allagate e molte via di comunicazione sono ...

Ondata di maltempo su tutta Italia - pioggia - grandinate e neve : Roma, 5 mag., askanews, - Un'Ondata di maltempo ha investito tutta Italia, con neve sulle Alpi e le Prealpi, nevicate e grandinate sparse anche in Toscana e Marche, precipitazioni da nord a sud, vento ...