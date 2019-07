NOMINE UE ' Dallo stallo si esce accontentando Italia o Polonia'

ilsussidiario

(Di martedì 2 luglio 2019)Ue, oggi riprendono le trattative. La ribellione degli 11 Paesi a Timmermans è per la prima volta mette in discussione il duopolio franco-tedesco

marcoorioles : RT @PolicyMaker_mag: In primo piano nel “Taccuino Estero” a cura di @marcoorioles di questa settimana, le possibili vie d’uscita dallo scon… - PolicyMaker_mag : In primo piano nel “Taccuino Estero” a cura di @marcoorioles di questa settimana, le possibili vie d’uscita dallo s… - marcoorioles : RT @PolicyMaker_mag: In primo piano nel “Taccuino Estero” a cura di @marcoorioles di questa settimana, le possibili vie d’uscita dallo sc… -