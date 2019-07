Migranti | le Onlus erano legate a boss della ' ndrangheta | «Truffa da 7 milioni» Salvini

Migranti - inchiesta su 4 onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

False onlus per i Migranti : a Lodi una truffa da 7 milioni di euro : Quattro organizzazioni hanno usato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici, incassando oltre 7 milioni di euro. Pluripregiudicati legati alla ‘ndrangheta hanno anche sfruttato le onlus per l’«affido» dei detenuti. Salvini: «La pacchia è finita»

False onlus per i Migranti : a Lodi una truffa da 7 milioni di euro Live : Quattro organizzazioni hanno usato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici, incassando oltre 7 milioni di euro. Pluripregiudicati legati alla ‘ndrangheta hanno anche sfruttato le onlus per l’«affido» dei detenuti. Salvini: «La pacchia è finita»

La truffa delle false onlus di accoglienza dei Migranti : undici arrestati a Lodi Live : Le quattro organizzazioni avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici. In questo modo avrebbero incassato profitti illeciti per circa 7 milioni di euro: Le accuse: associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio

Migranti - blitz sull'accoglienza. Ecco la truffa delle "false onlus" : Luca Romano Perquisizioni della Finanza e 11 arresti a Lodi. Le accuse: associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato L'inchiesta si chiama: "Fake onlus". False onlus dell'accoglienza ai Migranti. La notizia arriva da Lodi, dove i finanzieri del comando provinciale locale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, stanno eseguendo numerose perquisizioni ed un'ordinanza di custodia ...

