LIVE Inghilterra-Usa 1-2 | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | gli States non

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65′ Non ce la fa una delle migliori giocatrici, dentro Mewis. 64′ Problemi fisici per Lavelle che però non vuole lasciare il campo. 63′ Gli Stati Uniti sono alla ricerca del tris. 61′che non riesce ad impostare: pressing asfissiante degli. 59′ CHE ERRORE DI TELFORD! Ma Press le restituisce il favore: palla persa dalla #1, ma Press al posto di chiudere il match o servire le compagne libere, spara fuori. 58′ Fuori Mead, che ha realizzato l’assist per White, dentro la #10 Kirby. 56′ Anche Alex Morgan commette fallo: tante interruzioni in poco più di 10 minuti. 54′ Ertz ci prova da fuori! Palla centrale. 52′ Brutto fallo di Scott in area di rigore: sta lasciando correre un po’ troppo l’arbitro brasiliano. 50′ Blocca Naeher sulla rovesciata di ...

