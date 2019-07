Le trattative per le nomine Ue e il solito problema rifiuti a Roma

Calciomercato - le ultime trattative : testa a testa per Cutrone - l’Udinese prende Nestorovski : ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, trattative sempre più nel vivo ed operazioni importanti ad un passo dalla conclusione. Tutti pazzi per Cutrone, l’attaccante può lasciare il Milan per giocare con continuità, in particolar modo due i club pronti a mettersi al tavolo delle trattative: si tratta di Torino e Fiorentina. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per il nuovo attaccante ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppia cessione in casa Samp - beffa per il Genoa : Il weekend è iniziato ma le società non si fermano sul Calciomercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Nelle ultime ore visite mediche per l’attaccante Pinamonti con il Genoa, colpo importante del club rossoblu per un calciatore di sicuro talento. Si avvicina una doppia cessione in casa Sampdoria, la prima riguarda l’attaccante Kownacki, è fatta per il trasferimento al Fortuna Dusseldorf, nelle casse del club ...

Il Mattino – Napoli - fatta per Manolas - rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il punto sulle trattative : Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il punto sulle trattative Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ fa il punto sulle trattative del Napoli. Calcionercato Napoli, affare Manolas “I giorni che verranno porteranno l’ ufficialità del passaggio di ...

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di una lunga serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...

Calciomercato - le ultime trattative : colpi di Genoa - Samp e Lecce - l’attaccante per il Parma ed il nome nuovo del Bologna : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, tante trattative nelle ultime ore per quanto riguarda i club del campionato di Serie A. Non solo movimenti in uscita ma anche qualcosa in entrata in casa Roma, è tutto fatto per la cessione di Manolas al Napoli che prevedere l’inserimento nella trattativa della contropartita Diawara, il sostituto del greco è stato già individuato e porta il nome Bartra, doppio affare con il ...

Il calciomercato - tutte le trattative del giorno : i movimenti di Inter e Milan - super offerta ad El Shaarawy : L’Inter continua a lavorare senza sosta sul mercato. Definito l’arrivo di Stefano Sensi dal Sassuolo, grazie a Gravillon, si puntano Lukaku, Barella e Dzeko, con il nodo Nainggolan sempre sa sciogliere. Visita in sede ieri per Federico Pastorello, agente di Edoardo Vergani, promettente attaccante nerazzurro, inserito nella trattativa per Sensi. Il diciottenne ha chiesto di poter scegliere la propria destinazione, dando priorità ...

De Laurentiis : “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” : De Laurentiis sul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà ...

Calciomercato - le ultime trattative : un centrocampista per il Cagliari - i nomi per Lecce - Bologna e Lazio e lo scambio tra Sassuolo e Spal : Calciomercato – Il mercato entra nel vivo. Tante squadre attive in queste ore. Il Cagliari lavora soprattutto per il centrocampo: Rog del Napoli può arrivare in prestito, ma occhio anche al Parma; Traoré, preso dalla Juventus, può arrivare a titolo temporaneo, dopo l’ottimo finale di stagione con l’Empoli; il nome più vicino è quello di Valzania. Dopo la stagione a Frosinone, il centrocampista è tornato all’Atalanta ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La chiave per sbloccare de Ligt - il nome nuovo per la Juventus - le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA chiave PER DE Ligt – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ...

Pro Vercelli - il patron Massimo Secondo : “Le trattative per la cessione della società continuano” : SERIE C – La Pro Vercelli si è regolarmente iscritta al campionato di serie C e, per il momento, Massimo Secondo resterà al timone della società, nonostante le trattative in corso per la cessione. In conferenza stampa è stato lo stesso patron a spiegare la situazione: “Le trattative per l’eventuale cessione continuano ma, fino ad allora, resterà ancora operativo questo gruppo societario”. La Pro targata Secondo ...

Sul CorSport le trattative per le cessioni : Albiol - Hysaj - Mario Rui - Diawara e Verdi : Una lista piuttosto nutrita quella dei giocatori da cedere per sfrondare la rosa e fare cassa. Ne parla il Corriere dello Sport. Intanto c’è la questione Albiol. Il difensore centrale ha espresso l’intenzione di tornare a casa, in Spagna e sembra che ad accaparrarselo sarà il Villareal, disposto a pagare la clausola di 4 milioni di euro valida fino al 30 giugno. L’affare dovrebbe essere ormai già concluso, scrive il quotidiano sportivo. Il ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...

Calciomercato - le ultime trattative : un innesto per reparto alla Fiorentina (ipotesi Borja Valero) - Udinese su Destro e Romulo : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo tante squadre pronte a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Al lavoro la nuova Fiorentina di Commisso, un nome per reparto fino all’attacco, si tratta del portiere Viviano, del difensore Zapata, del centrocampista Borja Valero, i viola sognano il grande ritorno dell’attuale calciatore dell’Inter e dell’attaccante Inglese. Il Genoa ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la nuova Sampdoria - il nome in difesa della Lazio e le contropartite per Barella : Non sarà rivoluzione in casa Lazio ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace. (LA NOTIZIA ...