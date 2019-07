Le automobili elettriche inizieranno a fare rumore “per finta”

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) Un Suv elettrico della Mercedes (foto: Adam Berry/Getty Images) L’Unione Europea vuole che tutte le autoed ibride facciano. In base a una norma entrata in vigore in questi giorni, tutti i nuovi veicoli dovranno essere dotati d’ora in poi di un sistema acustico di segnalazione del veicolo (Avas), che diventerà obbligatorio anche per quelli già esistenti entro la fine di luglio 2021. Ma perché tutta questa voglia di? Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’inquinamento acustico è secondo solo a quello atmosferico e in tutto il mondo si moltiplicano le iniziative per contrastarlo: dalle telecamere delche individuano e multano gli autisti che si spostano su mezzi troppo chiassosi, alle app che mandano una notifica quando viene superata la soglia dei 90 decibel e avvertono l’utente dei potenziali danni ...

