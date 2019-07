Incidente nel Milanese | cade dalla moto e viene travolto da un' auto | muore un 26enne

VIDEO Max Verstappen distugge la Red Bull - brutto Incidente nelle prove libere del GP d’Austria : Max Verstappen si è schiantato contro un muro nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. L’olandese è andato a sbattere a metà della sessione e ha distrutto la sua Red Bull prima che Valtteri Bottas lo imitasse con la Mercedes. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Max Verstappen nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. VIDEO incidente MAX Verstappen GP AUSTRIA ...

Milano : disabili caduti nel Naviglio - Incidente provocato da ruote bici : Milano, 28 giu (AdnKronos) - E' ancora da accertare la dinamica dell'incidente dei due ragazzi disabili caduti nel Naviglio grande da una pista ciclabile, ma, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, le ruote delle loro due bici speciali per portatori di handicap si sarebbero toccate accident

"Caduti gli indizi di colpevolezza". Il giudice scarcera il 21enne coinvolto nell'Incidente di Treviso : Accusato di una serie di reati tra cui omicidio, tentato omicidio e violenza sessuale, Christian Balzan, il 22enne del trevigiano, è stato rimesso in libertà. Il giovane era stato coinvolto mentre era alla guida della propria auto in un incidente stradale che ha causato la morte, a Povegliano, della 62 Giuseppina Lo Brutto. Le ipotesi di reato erano scaturite dalle dichiarazioni della ex fidanzata del giovane, in auto con lui la ...

Torino - Incidente mortale : fa manovra nel parcheggio del supermarket e investe anziana : Tragedia nella periferia di Torino: una donna italiana alla guida di una Fiat Panda, nell’effettuare manovre, ha investito una donna di 82 anni. L’anziana, nonostante gli immediati soccorsi del 118, è deceduta sul posto. L'incidente è avvenuto nel posteggio del Penny Market di via Pianezza 16.

Incidente mortale nel teatino - morto motociclista 47enne : Pescara - Ancora sangue nel fine settimana sulle strade d'Abruzzo, in un Incidente tra un furgone e una moto, sulla statale Tiburtina Valeria all'altezza di Rovetone, ha perso la vita un motociclista di 47 anni di Chieti, E.D.A. Da una prima verifica sul posto la moto avrebbe tamponato un furgone Fiat Fiorino che dal centro della carreggiata doveva svoltare a destra per immettersi in una strada secondaria. Nell'impatto il ...

Fabio Colloricchio - brutto Incidente per l’ex tronista nel reality spagnolo : l’ex tronista Fabio Colloricchio è stato vittima di un brutto incidente durante il reality spagnolo Supervivientes. Protagonista di Uomini e Donne, modello e star di Instagram, Fabio da diverse settimane è in Honduras per partecipare all’edizione iberica dell’Isola dei Famosi. Sin da subito Colloricchio si è fatto notare dai telespettatori, intrecciando una turbolenta relazione con Violeta Mangrinan.-- La giovane, star della versione spagnola ...

Gioia Tauro. Incidente nel piazzale della Zen yacht : morto Agostino Filandro : Una tragedia è avvenuta venerdì mattina al porto di Gioia Tauro nel piazzale della Zen yacht, azienda che opera all’interno

Sara - 21 anni - muore in un Incidente stradale nel giorno del suo compleanno : Tragedia in Sardegna: Sara, una ragazza di soli 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in cui sono rimaste ferite anche altre tre persone, tra cui una ragazza ora ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto proprio nel giorno del 21esimo compleanno di Sara, che stava tornando dai festeggiamenti con gli amici.

Incidente Venezia : la nave da crociera MSC Opera torna nella città lagunare : La nave da crociera MSC Opera coinvolta lo scorso 2 giugno in un Incidente ha raggiunto nuovamente oggi il porto di Venezia, seguendo i consueti itinerari. Il passaggio di fronte al bacino di San Marco al traino di 3 rimorchiatori è avvenuto stavolta senza alcun problema. Lo scafo, dissequestrato dopo perizie, mostra ancora i segni dell’impatto con l’altra imbarcazione e con la banchina in pietra d’Istria. L'articolo Incidente ...

Senorbì. Sara Cocco morta in un Incidente nel giorno del suo ventunesimo compleanno : E’ morta in un incidente stradale lungo la provinciale 128, al km 2.800, Sara Cocco. La giovane è deceduta nel

Incidente nel Veneziano - scontro tra auto e bus : 2 morti e 5 feriti : Incidente nel Veneziano, scontro tra auto e bus: 2 morti e 5 feriti È successo in località Montiron a Tessera, nella terraferma veneziana. Le vittime erano nella macchina, che avrebbe fatto un salto di corsia provocando un frontale con l'autobus. Ferite le altre 4 persone a bordo, tra cui 3 bambini, e l’autista del bus. Grave un ...

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Gallipoli - Incidente mortale nel primo pomeriggio : muore una donna : Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 13:00 a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove c'è stato un tamponamento a catena tra più veicoli. Ad avere la peggio è stata una donna di 40 anni, Angjelina Zefi, questo il nome della vittima, di origini albanesi. Secondo quanto riporta la stampa locale la donna si trovava nella sua automobile, quando, per cause ancora in corso di accertamento è rimasta coinvolta nel ...