Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8 0 2019 è quasi senza segreti | ecco un altro tablet

Samsung ha brevettato un nuovo proiettore portatile che si controlla con lo smartphone : Samsung ha brevettato un proiettore portatile controllabile con lo smartphone e da usare poggiato su un tavolo o fissato ad una parete.

Samsung non si arrende ed è pronta con un nuovo tablet con SoC Snapdragon : Un tablet Samsung Galaxy di prossima uscita alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 710 è stato avvistato oggi su Geekbench con codice di modello SM-T545. Al momento non è possibile confermare se si tratta del Tab Active Pro spuntato all'inizio di questo mese, tuttavia potrebbe anche essere un nuovo Samsung Galaxy Tab A.

Da Comet arriva il nuovo volantino "Ed è subito smartphone" : in regalo Samsung Galaxy A10 su alcuni prodotti : Da Comet arriva il nuovo volantino "Ed è subito smartphone": in regalo Samsung Galaxy A10 o LG K40 su alcuni prodotti selezionati. Interessante, no?

Expert regala Samsung Galaxy A10 nel nuovo volantino ricco di offerte Android : Expert sta per lanciare il nuovo volantino "Un grande regalaxy per te", che sarà valido dal 20 giugno al 7 luglio 2019. Con esso, oltre a proporre numerose offerte su smartphone e tablet Android, regalerà un Samsung Galaxy A10 agli acquirenti di alcuni specifici prodotti.

Samsung annuncia un nuovo colore per Galaxy S10 e S10+ - in Cina : Attualmente gli smartphone Samsung Galaxy S10 e S10+ sono disponibili nei colori nero, bianco giada, verde vetro, nero ceramica e bianco ceramico, tuttavia Samsung annuncia una nuova opzione di colore in Cina. Il post Weibo di Samsung viene tradotto in "Fumo blu, nuovo colore in arrivo!" e potrebbe far pensare a una variante brillante e riflettente come il modello prisma blu presente in molti mercati occidentali.

Un nuovo Samsung Galaxy Tab da 8 pollici è dietro l'angolo - mentre calano i preordini di Galaxy Fold : Samsung potrebbe presto commercializzare una nuova versione di Galaxy Tab A (2019) da 8 pollici, mentre anche AT&T ha deciso di cancellare i preordini per il pieghevole Samsung Galaxy Fold.

Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S8 TIM : rilascio G950FXXU4DSE4 : Non perde occasione di mettersi in mostra il Samsung Galaxy S8, questa volta relativamente ai brandizzati TIM, che ricevono l'aggiornamento G950FXXU4DSE4 con patch di sicurezza di maggio 2019, di un solo passo indietro rispetto all'ultima release di giugno, non disponibile per tutti i dispositivi del brand sudcoreano. Il pacchetto in questione è contraddistinto da CSC G950FTIM4DSE4 e CHANGELIST 16019454, oltre ad avere una date build risalente ...

Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo smartphone rugged in arrivo a luglio a 299 euro : Samsung ha annunciato il suo nuovo smartphone rugged Galaxy XCover 4s, arriverà in Italia a luglio al prezzo di 299,99 euro.

nuovo elettrodomestico - nuovo smartphone : Samsung regala Galaxy A40 fino al 26 giugno : Samsung regala Galaxy A40 con la nuova promozione Samsung Members: per avere lo smartphone sarà sufficiente acquistare uno degli elettrodomestici aderenti all'iniziativa. Ecco i dettagli e il regolamento.

Samsung ci riprova : nuovo OTA per i Galaxy S10 - sperando che sia quello "giusto" : Novità in arrivo sull'aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S10, ritirato dall'azienda qualche ora fa

Samsung è al lavoro su un nuovo Galaxy Watch : ecco i primi dettagli : In base ad alcune fonti, Samsung sta lavorando al successore del Galaxy Watch e avrà come numeri di modello SM-R820 e SM-R830 per le varianti solo Wi-Fi e Bluetooth e SM-R825 e SM-R835 per le varianti LTE, inoltre potrebbe esserci anche una variante 5G destinata agli Stati Uniti con i numeri di modello SM-R827 e SM-R837.

Expert si concentra su Samsung e Huawei nel nuovo volantino "Sottocosto" : Expert presenta il nuovo volantino "Sottocosto", valido dal 24 maggio al 2 giugno 2019 nei punti vendita del gruppo Gaer aderenti: scopriamo le offerte su smartphone e tablet Android.