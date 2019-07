Il Movimento 5 stelle espelle anche Veronica Giannone e Gloria Vizzini

Sondaggi politici : Lega sale al 38% - mentre il Movimento 5 Stelle in crisi scende ancora : Secondo i Sondaggi Swg diffusi lunedì 1° luglio dal TgLa7 di Mentana, la Lega raggiungerebbe al momento l'incredibile traguardo del 38%. Il Pd rimane invece stabile, sui valori di una settimana fa, mentre il M5S continua a perdere stabilmente consensi. Berlusconi e Meloni, infine, rimangono stabili e su numeri fra loro molto vicini. Per quanto riguarda invece l'apprezzamento dei singoli politici, il Premier Conte conserva il primato, mentre ...

Veronica Giannone e Gloria Vizzini espulse dal Movimento 5 stelle : “Veronica Giannone e Gloria Vizzini sono state espulse dal gruppo parlamentare del M5S alla Camera dei Deputati. Questa decisione è stata presa a seguito delle segnalazioni delle ripetute violazioni dello Statuto e del Codice Etico del M5S e dello Statuto del Gruppo alla Camera”.Lo rende noto il Blog delle stelle definendo “gravissime le assenze alle votazioni finali di vari provvedimenti fondamentali, condivisi e ...

Paola Nugnes è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle : La senatrice Paola Nugnes è stata espulsa dal MoVimento 5 Stelle a pochi giorni dall'annuncio del suo passaggio al Gruppo Misto del Senato dopo la rottura definitiva con M5S a causa del decreto Sicurezza. Se in un primo momento il leader Luigi Di Maio si era limitato a chiedere le sue dimissioni, oggi M5S si è mosso in maniera definitiva.Stefano Patuanelli, capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato, ha comunicato alla Presidente Maria ...

Paola Nugnes espulsa dal Movimento 5 Stelle : "Ora si deve dimettere" : “Oggi il capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli ha comunicato al presidente del Senato e alla diretta interessata l’espulsione di Paola Nugnes dal gruppo parlamentare del M5S al Senato. Nugnes, che ha rilasciato una intervista al quotidiano “il manifesto” in cui affermava il suo intendimento di lasciare il M5S per passare al Gruppo Misto, a nostro avviso dovrebbe dimettersi e liberare il posto. Inoltre ha ...

Demolizione Ponte Morandi - l’accusa del Movimento 5 Stelle : “La Rai ha oscurato Di Maio” : Il Movimento 5 Stelle accusa la Rai di censura, sostenendo che nelle inquadrature della diretta di RaiNews24 non sia stato ripreso Luigi Di Maio durante la Demolizione del Ponte Morandi di Genova: "È stato davvero sgradevole vedere Luigi Di Maio tagliato fuori dalle telecamere di Rainews24. Per minuti e minuti infatti gli operatori hanno indugiato sulle altre tre cariche istituzionali lasciando fuori il nostro capo politico. Come se non fosse ...

Paola Nugnes espulsa dal Movimento 5 Stelle : “Si dimetta e lasci il posto da senatrice” : Il Movimento 5 Stelle ha espulso la senatrice dissidente Paola Nugnes. Era stata lei stessa, negli scorsi giorni, ad annunciare il suo addio al M5s, facendo sapere di essersi iscritta al gruppo Misto di Palazzo Madama. Oggi, con un post sul blog delle Stelle, il M5s torna a chiedere a Nugnes di dimettersi e lasciare il suo posto al Senato.Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - il Movimento 5 Stelle cresce di più di un punto : Sondaggi elettorali EMG, il Movimento 5 Stelle cresce di più di un punto Il Movimento 5 Stelle appare in ripresa. Questo è il dato di maggiore rilevanza nell’ultimo dei Sondaggi elettorali di Emg per la trasmissione Agorà. Da un lato si tratta di una crescita che tuttavia fa permanere il Movimento su livelli bassissimi per la sua storia, sotto il 20%, ma dall’altro non era scontato che il grande confitto delle elezioni europee ...

Un mese dopo - il Movimento 5 stelle non ha ancora trovato alleati in Europa : Foto di Antonio Masiello/Getty Images) A un mese esatto dalla tornata elettorale con cui ha portato a Bruxelles una pattuglia di 14 eurodeputati – deludendo le aspettative e perdendo il primato di primo partito d’Italia – il Movimento 5 stelle non ha ancora aderito ad alcun gruppo politico nel Parlamento europeo. Non è la prima volta che il partito guidato da Luigi Di Maio si dimostra inadatto a costruire una rete di alleanze; anzi, ...

Luigi Di Maio - la fronda al Senato del Movimento 5 stelle : tra i delusi la minaccia delle dimissioni : Sono tutti in fibrillazione nel Movimento 5 stelle: filo-governativi, ribelli, ortodossi, scontenti. Al Senato i parlamentari grillini sono in fermento e sanno di avere un peso importante sul futuro del governo. C'è addirittura una mini fronda di sei-sette Senatori, rivela il Corriere della Sera in

Il Movimento 5 Stelle contro i sindacati : “Élite di privilegiati che non rispetta i lavoratori” : Il Movimento 5 Stelle è apertamente in guerra con i sindacati. Nell'ultimo post sul blog delle Stelle i grillini hanno chiesto se i sindacati ritengono "un contratto da 4,5 euro l'ora rispettoso dei lavoratori" e perché lo hanno accettato. Mentre "Landini & Co" sono "élite di privilegiati" che "guadagnano migliaia di euro al mese".Continua a leggere

L'ultima del Movimento 5 Stelle : "Milano-Cortina 2026 è una nostra vittoria" : Fabio Franchini La pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Lombardia esalta l'assegnazione dei giochi invernali, etichettandola come una vittoria del governo e del partito Il Movimento 5 Stelle della Lombardia spaccia per propria la vittoria di Milano-Cortina come sede ospitante delle Olimpiadi Invernali del 2026. Insomma, i 5 Stelle lombardi si vogliono prendere il merito (!) del successo. Uno scherzo? Macché. Una barzelletta,allora? ...

Palermo - i parlamentari del Movimento 5 Stelle : “In apprensione per le sorti della squadra” : I parlamentari nazionali di Palermo del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica hanno detto la loro sull’iscrizione del Palermo alla Serie B: “La situazione del Palermo Calcio è clamorosa e ha gettato nello sconforto migliaia di tifosi. Da una parte, la nuova proprietà sostiene di aver formalizzato l’iscrizione al campionato di Serie B, ...

"Tav leggera? È un imbroglio" : alta tensione nel Movimento 5 stelle : Il senatore pentastellato Alberto Airola, da sempre contrario all'alta velocità Torino-Lione: "Non tradirò i No Tav"...

M5s - il Movimento 3.0 debutterà a Italia 5 Stelle : Al via la riorganizzazione M5S. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, ha iniziato la “campagna d’ascolto” sul territorio per ricostruire i pentastellati dalla base. Secondo quanto riporta l’Adnkronos la presentazione del nuovo M5S sarà sul palco di “Italia 5 Stelle” che, dicono fonti grilline all’agenzia, dovrebbe tenersi a Napoli. I tempi saranno rispettati però soltanto se le ...