I Dark Angel in radio e negli store digitali con il singolo “Stringimi”

(Di martedì 2 luglio 2019) Iincon ilIne nei digital, ildei, band composta da: batteria Vito Grazio Disanto, basso Rocco Girardi, chitarra Nicholas Nuzzi, tastiere e synth Giuseppe Cramarossa, voci Ado Atzeni eica Carnevale. Il gruppo si forma l’8 Gennaio 2009. Sei differenti personalità si incontrano per dare vita al loro progetto, con uno slogan ben preciso “… in volo con la musica”. Il volo simula un viaggio musicale nella “POP MUSIC” passando attraverso il “ROCK” nelle sue diverse sfumature. Il nome “” è volutamente al singolare, perché simbolo della fusione di due diverse personalità e timbriche vocali in un unico stile. All’attivo circa un migliaio di live e diverse apparizioni televisive, tra cui quella ad XFACTOR.

