Final Fantasy XIV | Shadowbringers è finalmente disponibile

I server di Final Fantasy 14 risultano ancora "congestionati" in seguito all'attacco DDoS : L'accesso anticipato all'ultima espansione di Final Fantasy XIV, Shadowbringers, è stato reso disponibile all'inizio della scorsa settimana, ma un significativo attacco DDoS sui server nordamericani ha causato "lunghi tempi di attesa" per i giocatori che cercavano di dare una sbirciata ai nuovi contenuti.L'attacco ha causato una serie di problemi di accesso, tra cui disconnessioni nel Nord America, difficoltà di accesso e difficoltà ...

Final Fantasy 7 Remake : il gioco di ieri appare incredibile con la tecnologia di oggi - articolo : La più grande sorpresa dell'E3 è stato il trailer di gameplay di Final Fantasy 7 Remake? Questo progetto è maturato, diventando meraviglioso e decisamente giocabile. Il nuovo trailer mostrato da Square Enix quest'anno ha dato un marcato segnale nel modo in cui le moderne tecniche di rendering possono trasformare un classico PlayStation in qualcosa di appetibile per gli standard moderni. I sistemi di gameplay sono rimasti semplici, e viene resa ...

Final Fantasy 7 Remake si aggiudica il premio "Best of Show" agli E3 2019 Game Critics Awards : I vincitori degli E3 2019 Game Critics Awards sono stati annunciati, con Final Fantasy 7 Remake che si è aggiudicato il premio Best of Show, segnala VG247.com.Il gioco si è portato a casa anche i premi Best RPG e Best Console Game.Noterete che mancavano alcuni giochi nell'elenco degli E3 2019 Game Critics Awards. Questo perché il gioco doveva essere "giocabile" per almeno 5 minuti allo show per essere votato.Leggi altro...

Sony Pictures Television al lavoro sulla serie live action di Final Fantasy : Come segnala Variety, Final Fantasy è l'ultimo marchio iconico di videogiochi che riceverà il trattamento live-action.Sony Pictures Television sta lavorando ad un primo adattamento live-action della serie, con Hivemind e Square Enix, lo sviluppatore giapponese dietro i giochi.Gli esatti dettagli della trama della serie sono tenuti ben nascosti, tuttavia, sembra che si racconterà "una storia originale ambientata nel fantastico mondo di Eorzea", ...

Final Fantasy - la saga di videogiochi diventa una serie tv : Uno dei videogiochi di ruolo più famosi al mondo diventa una serie tv. Stiamo parlando di Final Fantasy, popolare saga conosciuta in ogni angolo del mondo, che sarà adattato per il piccolo schermo da Hivemind insieme a Sony Pictures Television ed a Square Enix, quest'ultima casa di produzione del videogioco stesso. I dettagli sul dove andrà in onda la serie e sul cast devono ancora essere comunicati.Gli appassionati, però, sanno bene che il ...

Square Enix : l'innovazione è il punto fondamentale per i franchise di Final Fantasy - Tomb Raider e Dragon Quest : Final Fantasy XV è stato abbastanza apprezzato dai vecchi fan, ma ha raggiunto anche un nuovo pubblico. Il gioco, come saprete, ha modificato la formula classica proponendo un mondo più aperto e un combattimento proiettato in una direzione più action. All'ultimo E3, il CEO e presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha parlato con Game Informer in un'intervista e, in Questa occasione, ha confermato che FF15 ha alzato il profilo della serie."Sì, ...

Final Fantasy 8 Remastered : la versione PC avrà delle funzionalità esclusive : Oltre agli immancabili ritocchi al comparto grafico del caso, Final Fantasy 8 Remastered avrà delle funzionalità che renderanno più facile la vita dei giocatori. Tuttavia alcune di esse saranno esclusive per la versione PC.Come riporta Dualshockers, il Producer Yoshinori Kitase ha confermato che i giocatori di tutte le piattaforme potranno attivare dei bonus in grado di triplicare la velocità del gioco (ammorbidendo eventuali sessioni di farming ...

In Final Fantasy 7 Remake saranno presenti nuove Materia : Durante l'E3 2019 abbiamo Finalmente avuto un nuovo assaggio di Final Fantasy 7 Remake. Per l'occasione sono stati svelati nuovi dettagli sul sistema di combattimento, un mix tra l'azione del quindicesimo capitolo e le meccaniche dell'ATB dell'originale.Tra gli aspetti dell'originale che verranno riproposti nel Remake ci saranno anche le Materia. Per chi non lo sapesse, sono delle speciali gemme inseribili in appositi slot dell'equipaggiamento ...

Final Fantasy VII Remake sarà trattato come un episodio numerico della saga : Sembra proprio che Final Fantasy VII Remake sia un progetto molto importante per Square Enix, come testimoniano alcune recenti dichiarazioni da Yoshinori Kitase. come riporta Destructoid, in una recente intervista Kitase ha affermato che il progetto verrà trattato come se fosse un episodio principale della serie. Questo perché il capitolo originale per PS1 è riuscito in qualche modo a rivoluzionare la saga (oltre ad essere uno dei capitoli più ...

Final Fantasy 7 Remake : secondo il CEO di Square Enix i remake sono più difficili da sviluppare rispetto ai giochi originali : Senza dubbio, uno dei giochi più attesi in arrivo è Final Fantasy VII remake di Square Enix. Il gioco sta arrivando esattamente nel momento giusto, in cui più titoli hanno subito il "trattamento remake" e, secondo l'amministratore delegato della società, sviluppare remake è più difficile che fare un gioco originale, riporta Gamingbolt.Considerando che FFVIIR uscirà in più giochi, probabilmente significa che non vedremo un nuovo Final Fantasy ...

Final Fantasy 7 REMAKE : Per Square Enix la nostalgia non è la chiave del successo : Quanti di voi attendono con ansia il REMAKE di FINAL FANTASY VII? Il CEO di Square Enix “Yosuke Matsuda” in una recente dichiarazione ha parlato dell’importanza di sviluppare qualcosa di nuovo in un REMAKE, evitando di puntare solo sul fattore nostalgia. FINAL FANTASY VII REMAKE avrà contenuti inediti Abbiamo imparato nel corso del tempo che fare dei REMAKE può risultare estremamente difficile, realizzare ...

Final Fantasy 7 Remake : vediamo la comparativa della demo E3 con il gioco originale : Final Fantasy 7 Remake si è Finalmente mostrato all'E3 2019 con una interessante demo mossa dall'Unreal Engine 4, e come possiamo vedere Digital Foundry non ha perso tempo per effettuare un'interessante comparativa con tra la demo proiettata all'evento e il gioco originale.Nel video analisi vedremo dunque un confronto delle due edizioni del gioco, distanti 22 anni, per cui sarà sicuramente interessante vedere quanto il Remake rimane federe ...

Final Fantasy 7 Remake : diamo uno sguardo alle nuove immagini pubblicate da Square Enix : Attraverso un comunicato stampa, Square Enix e PlayStation hanno pubblicato nuove immagini di Final Fantasy 7 Remake.Presentato durante l'E3 2019, Final Fantasy 7 Remake è stato uno dei grandi giochi dell'evento e l'azienda continua a presentare una serie di immagini promozionali. Alcuni screenshot sono stati presi dal trailer mostrato proprio durante la kermesse losangelina e mostrano il sistema di combattimento ed alcuni nemici presenti nel ...

Preordini di Final Fantasy 7 Remake per PS4 aperti : dove prenotare tutte le edizioni : Nonostante i dubbi iniziali, Final Fantasy 7 Remake pare non aver deluso le aspettative di fan vecchi e nuovi della celebre saga ruolistica di Square Enix. Certo, è ancora presto per esporsi - l'uscita ufficiale è fissata al 3 marzo 2020, almeno per il primo episodio -, ma la presentazione completa del gioco dal palco dell'E3 2019 di Los Angeles non ha lasciato indifferenti stampa e pubblico, che hanno apprezzato il cambio di direzione ...