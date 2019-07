Anche le amicizie vip più belle vanno in frantumi

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Francesca Rossi Sono molti i casi di celebrità che da amiche del cuore sono diventate nemiche giurate, da Madonna e Gwyneth Paltrow fino a Taylor Swift e Kim Kardashiani vip litigano e non se le mandano a dire. Sono parecchie le celebrità che si sono giurate guerra eterna, talvoltaper futili motivi. Vanity Fair riporta i casi più eclatanti in cui, spesso, una stretta di mano o un abbraccio di pace sembrano ancora solo un miraggio nel deserto. Fra Taylor Swift e Kim Kardashian è sceso il gelo dal 2009 quando Kanye West, marito di Kim, interruppe il discorso di ringraziamento di Taylor agli MTV Video Music Awards. Nel 2016, poi, Kanye incise il brano “Famous” in cui definì la Swift una “cagna”. Non contenta la Kardashian chiamò l’ex amica “serpente” sui social e invitò i suoi follower a sommergerne il profilo di foto di rettili. Taylor Swift, durante il ...

