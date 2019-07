Ancelotti a Fabian | “Io il più orgoglioso di te”

Fabian Ruiz : “Sono felice di stare a Napoli. Ancelotti mi ha fatto crescere” : Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, e protagonista brillante della vittoria della Spagna agli Europei Under 21 ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva Estate “Sono molto contento per la vittoria del’Europeo. Siamo partiti male contro l’Italia ma abbiamo meritato la vittoria finale” Su Ancelotti? “Con lui sono cresciuto molto, perché mi ha dato tanta fiducia. È una persona importante per me. Ho giocato molte ...

Fabian Ruiz : “Ancelotti è un uomo spettacolare e un grande allenatore” : In un’intervista rilasciata a Radio Onda Cero il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz ha parlato dell’allenatore del Napoli: “Ancelotti è un allenatore che ti dà molta fiducia, ha vinto tanto, cerca di farti giocare sempre. Gli sono grato, è un uomo tranquillo a cui non piace arrabbiarsi, ma quando lo fa è difficile calmarlo. E’ un uomo spettacolare e una brava persona”. L'articolo Fabian Ruiz: “Ancelotti è un uomo spettacolare ...

Fabian Ruiz : “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro” : Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Il centrocampista spagnolo parla di Ancelotti, di Napoli e di Nazionale in un’ intervista rilasciata ai microfoni di Onda Cero. Di seguito quanto tradotto dalla nostra ...

VIDEO-Marca : “Fabian Ruiz l’artista. Ancelotti ha plasmato un giocatore che è uno spettacolo” : “L’artista”. Definisce così Fabian Ruiz il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Fabian è stato protagonista della partita di ieri della Spagna Under 21, vinta 5-0 contro la Polonia: ha segnato un gran bel gol (il terzo) e preso due traverse. Scrive di lui Marca: “Che giocatore di Fabian! Ancelotti ha plasmato un calciatore che è uno spettacolo. Fa tutto bene. E’ tornato dopo giorni difficili e lo ha fatto dalla porta ...

DeLa Fuente : «Fabian è migliorato tantissimo grazie ad Ancelotti» : Arrivano dal c.t.della Nazionale spagnola DeLa Fuente, alla vigilia di Italia-Spagna, i complimenti per Fabian Ruiz e soprattutto per Carlo Ancelotti. «Ha vissuto una stagione sensazionale e il successo di Fabian è il successo di un grandissimo allenatore come Ancelotti. Gli ha dato spazio, l’ha amministrato, l’ha fatto crescere in maniera incredibile. E facendolo giocare in tante posizioni differenti. Fabian poteva perdersi, confondersi, ...

Fedele a Radio Marte : “Fabian cammellone? Non é dispregiativo - Ancelotti ha bisogno di altri calciatori” : Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, queste le sue considerazioni in risposta ad un Radioascoltatore nel corso della consueta rubrica ‘Fedele contro tutti: “Chiamo Fabian Ruiz ‘cammellone’? Sì, perché è un giocatore dalle lunghe leve e che perde un tempo di gioco nella gestione della prima palla. Non è un termine dispregiativo. Fedele ha poi aggiunto: “Arek Milik è ...