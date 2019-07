Ambiente | Brasile | in Amazzonia la deforestazione è aumentata del 60% a giugno

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Secondo le rilevazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale, ladell’brasiliana aè cresciuta del 60% rispetto allo stesso mese dello scorso anno: l’area disboscata il mese scorso è stata di 762,3 km quadrati. Secondo l’Istituto, legato al ministero brasiliano della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, i dati sono i peggiori per il mese didal 2016. Nei primi sei mesi di quest’anno, gli incendi e il disboscamento illegale hanno causato una perdita cumulata di 2.273,6 km quadrati. L'articolo: inladel 60% aMeteo Web.

