Alluvione in Siberia | 18 morti e 17 dispersi

(Di martedì 2 luglio 2019) Si è aggravato il bilancio dell’che ha colpito la regione di Irkutsk, insud-orientale: colpiti 96 centri abitati, per un totale di 10.097 abitazioni e 32.798 persone, almeno 18 persone sono morte e 17 risultano al momento disperse, secondo quanto riferito dal ministero russo delle Situazioni di Emergenza, citato dall’agenzia Tass, precisando che tra ic’è anche un bambino. Secondo il centro di medicina di emergenza di Irkutsk, 1.258 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica e 191 sono ricoverate in ospedale per ipotermia. Le inondazioni sono state innescate dalle piogge che si sono abbattute sulla regione tra il 24 e il 27 giugno: sono esondati i fiumi Uda, Biryusa, Iya, Chuna e Oka, affluenti del fiume Angara. L'articoloin: 18e 17Meteo Web.

