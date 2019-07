Whiskey Cavalier è morta e sepolta? Troppe spese e poche soddisfazioni

Scott Foley a Roma con la moglie Marika Dominczyk dopo l’addio a Whiskey Cavalier (foto) : Vacanza di coppia per Scott Foley a Roma con la moglie Marika Dominczyk, in occasione del loro anniversario di matrimonio: i due attori sono approdati in Italia dopo un viaggio coi loro figli a Parigi. Con la delusione per la cancellazione della serie tv Whiskey Cavalier ancora cocente, la coppia ha scelto Roma per festeggiare il 12° anniversario di matrimonio, dopo 16 anni di relazione. L'attore protagonista della serie ABC cancellata dopo ...

Whiskey Cavalier 2 ci sarà? Il finale della prima stagione è su Mediaset il 30 maggio : Anche per il pubblico italiano è arrivato il momento di mettere insieme i pezzi e assistere al finale di Whiskey Cavalier dopo le polemiche che hanno messo insieme i fan americani. Nei giorni scorsi si è parlato molto di quello che è successo ma, soprattutto, del futuro della serie che, come tutti ormai sapranno, non ha ottenuto un rinnovo per una seconda stagione e questo significa che quello che andrà in onda questa sera farà da finale seppur ...

Whiskey Cavalier - ABC ha cancellato definitivamente la serie : Whiskey Cavalier, ABC ha cancellato definitivamente la serie. La notizia arriva direttamente dallo showruner.Aggiornamento 25 maggio 2019: Niente da fare per Whiskey Cavalier, ABC dopo aver testato il terreno per qualche ora, ha deciso di non procedere con il rinnovo della serie. La notizia arriva direttamente dallo showrunner della serie, David Hemingson che su twitter ha scritto:“Ho appena ricevuto la notizia, ABC ci ha cancellati ...

Whiskey Cavalier è salva? Dopo alcuni giorni di trattative arrivano le prime novità : Al grido di #saveWhiskeyCavalier, i fan hanno cercato in tutti i modi di salvare la serie ma senza esserci riusciti, almeno non con ABC. In molti sperano che sia un'altra rete a ripescare lo spettacolo ma Dopo tutto questo polverone sollevato dal pubblico sembrava che la stessa ABC fosse pronta a mettere le mani al portafogli e portare a casa una seconda stagione ma anche questa possibilità è svanita. A tagliare la testa al toro e spazzare ...

Whiskey Cavalier come Timeless? ABC e Warner Bros lavorano a un salvataggio all'ultimo minuto : In una puntata di un qualsiasi procedurale il protagonista si salva sempre all'ultimo minuto. Rapito, minacciato, picchiato, ferito: alla fine un modo per salvarsi lo trova sempre.Lo stesso non si può dire delle serie di cui magari è protagonista. Ma come per i protagonisti la speranza è sempre l'ultima a morire. Ecco così che dalle parti di Hollywood nelle ultime ore è iniziata a circolare una voce riguardo al possibile salvataggio di ...

Whiskey Cavalier - ABC ha riaperto le trattative con Warner Bros per il rinnovo : Whiskey Cavalier, ABC di nuovo in trattative con Warner Bros per il rinnovo della serie. La decisione entro la fine della settimana.E’ ancora presto per dirlo con certezza, ma sembra che la serie Whiskey Cavalier (qui i dettagli sulla serie), con Scott Foley e Lauren Cohan sia destinata a diventare la “Timeless” di questa stagione degli upfront. Secondo varie fonti interne a ABC, il canale avrebbe ripreso le trattative con ...

Il finale di Whiskey Cavalier mette i fan in bilico : un cliffhanger lascia una matassa ancora da sbrogliare - chi lo farà? : Il finale di Whiskey Cavalier è arrivato travolgendo e sconvolgendo i suoi fan. Come se la cancellazione a sorpresa dei giorni scorsi non bastasse, anche l'ultimo episodio della serie ABC con Lauren Cohan ha messo a serio rischio le coronarie di tutti coloro che hanno seguito questa prima stagione e che adesso devono fare i conti con una matassa ancora da sbrogliare e poche possibilità per farlo. La cancellazione ha spazzato via quasi tutte ...