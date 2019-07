Sea Watch | Carola Rackete in Tribunale L' Ong | «È tramortita dagli eventi»

Sea Watch : Emma Marrone difende Carola ma viene travolta dagli insulti sui social : Attorno al caso Sea Watch si sono levante tante voci. L'atto di Carola Rackete di forzare il blocco navale italiano, con tanto di manovra che avrebbe messo in pericolo gli uomini a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, ha generato reazioni e pensieri differenti: c'è chi ritiene il gesto del capitano tedesco un qualcosa che si macchia del crimine di violare le leggi sia marine che italiane e chi, invece, sostiene che la scelta di non ...

Non solo Sea Watch : sbarco nella notte al porto di Pozzallo - 42 i migranti a bordo : Tra le polemiche e il susseguirsi di notizie sull’attracco della Sea Watch 3 a Lampedusa, quasi nascosta dal caos mediatico, un’imbarcazione della guardia Costiera italiana carica di migranti è arrivata ieri, 30 giugno, intorno alle 23:30 nel porto di Pozzallo. 42 il numero di persone a bordo del natante, originari della Costa d’Avorio e di altre regioni dell’Africa centrale, mentre altre 14 erano già state trasferite a Lampedusa dalle nostre ...

Sea Watch - Carola Rackete : udienza di convalida dell'arresto. DIRETTA : Sea Watch, Carola Rackete: udienza di convalida dell'arresto. DIRETTA La comandante sarà interrogata nel pomeriggio ad Agrigento nell'ambito dell'udienza di convalida del suo arresto. Berlino fa sapere: 'Non possiamo intervenire sulla giustizia" Parole chiave: ...

Sea Watch - Carola Rackete in Tribunale. Il legale : «Risponderà a tutte le domande del giudice» : Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch arrestata due giorni fa dopo essere entrata in porto a Lampedusa, è arrivata al Palazzo di giustizia di Agrigento dove si...

Sea Watch - diffusa la foto segnaletica di Carola Rackete : indagine della questura di Agrigento. Pd attacca : “Salvini chiarisca” : È stata diffusa in Rete la foto segnaletica di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 detenuta dopo lo sbarco dei migranti a Lampedusa. Una circolazione non autorizzata e illegittima che ha portato la questura di Agrigento ad aprire un’indagine interna, mentre i parlamentari del Pd attaccano e hanno depositato un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno Matteo Salvini per chiedere chiarimenti. Il questore di ...

Sea Watch - Meluzzi attacca Carola Rackete : 'Sciacquetta montata dai media' (VIDEO) : Diego Fusaro e Alessandro Meluzzi, dalla provincia di Ancona, sono stati protagonisti di uno scambio di idee in cui i due hanno posto l'accento su alcuni temi molto attuali. In un duetto in cui si è percepita grande intesa su diversi temi, si sono soffermati sul problema immigrazione, con particolare rifermento al caso Sea Watch, come possibile insidia per quella che è la situazione di un'Italia che, nel corso del tempo, sarà chiamata a scendere ...

Caso Sea Watch - la fatwa dell’Anpi contro Gervasoni : Francesco Giubilei ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Caso-sea-Watch-la-fatwa-dellanpi-contro-Gervasoni/Sea Watch, fatwa Anpicontro il prof Gervasoni

Tutte le bufale su Carola Rackete e la Sea Watch 3 : (foto: Annaelle Le Bouedec/Getty Images) Mentre Carola Rackete si trova da due giorni agli arresti domiciliari, in rete continua a circolare una lunga serie di notizie false o tendenziose a proposito della chiacchieratissima capitana della Sea Watch 3. Nella maggior parte dei casi si tratta di fake news molto semplici da smascherare, che sono frutto di una palese volontà di disinformare, oppure di rielaborazioni politiche e giornalistiche ...

Sea Watch - Giorgino contro la Germania : 'Rimanda i migranti sedati in Italia' : Il caso Sea Watch resta al centro dei dibattiti e dei talk show politici. L'azione messa in atto da Carola Rackete che ha scelto di forzare il blocco navale italiano e di far accedere la sua nave Ong nel porto di Lampedusa è un qualcosa che senza precedenti che continua a ricevere attenzione. Le discussioni, naturalmente, sono tornate a far capo ad una situazione internazionale in cui si vuole capire se davvero l'Italia non può fare a meno di ...

Sea Watch - Steinmeier contro l'Italia : 'Chi salva vite non è un criminale' : Negli ultimi giorni sta facendo alquanto discutere il caso dello sbarco a Lampedusa della Sea Watch e, soprattutto, l'arresto della capitana della nave della ONG Carola Rackete. Tale arresto è stato considerato positivo da parte di alcuni politici italiani, a partire dal ministro dell'Interno e segretario Lega Matteo Salvini, e decisamente criticato da parte di diversi oppositori di Salvini italiani ed europei. Su ciò, bisogna segnalare che la ...

Italia non ci preoccupa! Il padre della capitana Sea Watch : Il padre della capitana della Sea Watch non è preoccupato per la sorte giudiziaria della figlia: "L'Italia è un Paese di diritto". Il padre della capitana della Sea Watch torna a far sentire al sua voce. Ekkehart Rackete in un'intervista alla'agenzia tedesca Epd di fatto si dice tranquillo per le sorti giudiziarie che riguardano la figlia. Proprio in queste ore la capitana della Sea Watch viene ascoltata dai magistrati dopo l'arresto ...

Sea Watch - Carola Rackete oggi dal Pm. DIRETTA : Sea Watch, Carola Rackete oggi dal Pm. DIRETTA La comandante sarà interrogata nel pomeriggio ad Agrigento nell'ambito dell'udienza di convalida del suo arresto. Berlino fa sapere: 'Non possiamo intervenire sulla giustizia" Parole chiave: ...

Sea Watch - il migrante : "Carola è una brava ragazza - ma Salvini ha ragione : l'Europa deve fare di più" : "Carola è una brava ragazza, ma Salvini ha ragione". A dirlo è uno dei 42 migranti a bordo della Sea Watch. Il suo nome è Khadim Diop, 24 anni, originario del Senegal. Il ragazzo, intervistato da Euronews appena sbarcato a Lampedusa, ha difeso a spada tratta il ministro dell'Interno e la sua linea s

Quel filo nero di Matteo Salvini - dalla Sea Watch allo sfruttamento : Da più di un anno il capo della Lega usa la questione migranti per nascondere le politiche antisociali di questo governo. E il peggioramento delle condizioni dei lavoratori Perché detestano chi salva i migranti"