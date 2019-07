Juve | Jorge Mendes avrebbe offerto il possibile sostituto di Joao Cancelo | Ricardo Pereira

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) In questo inizio luglio si parla molto di possibili arrivi allantus: dopo Ramsey, è stato recentemente ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro della Roma Luca Pellegrini, con la cessione alla società di Pallotta di Leonardo Spinazzola. Lantus ha ottenuto una plusvalenza di 15 milioni di euro, molto importante dal punto di vista finanziario. È attesa a breve l'ufficializzazione di Adrien Rabiot, mentre si attendono novità anche sulla trattativa con l'Ajax per il probabile arrivo di De Ligt per la difesa bianconera, che dovrebbe aggiungersi a quello di Demiral dal Sassuolo. Come è ovvio però, lantus deve pensare anche a qualche cessione, per monetizzare e finanziare gli investimenti: si attende a breve la partenza del terzino portoghese, con il Manchester City principale interessato al nazionale lusitano anche se la trattativasubito un ...

