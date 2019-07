Incendio Cortina | “Situazione in miglioramento | attivi 2 elicotteri”

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) “Migliora la situazione dell’che ieri ha colpito una vasta area montana nella zona dinelle vicinanze di Passo Cimabanche”: ne dà notizia l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, che ha seguito minuto per minuto l’evolversi della situazione e l’intervento combinato con all’opera i volontari antincendi boschivi di Auronzo, i tecnici dei Servizi Forestali e della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. “Da stamattina – riferisce Bottacin – sono intà due elicotteri per letà di bonifica. C’è ancora qualche fiamma viva, ma per il resto si tratta di aree a combustione lenta. L’intervento continua fino allo spegnimento totale – aggiunge Bottacin. “Si opererà fino al pomeriggio per verificare l’effetto del vento, che dovrebbe alzarsi ma, in aiuto, le previsioni meteo danno la possibilità di qualche pioggia”. “Rinnovo il ...

TgrVeneto : Incendio sopra Cortina: fiamme tra Croda de R'Ancona e Zuoghi. La segnalazione è arrivata da alcune persone che dal… - MediasetTgcom24 : Vasto incendio sopra Cortina, esplosi due reperti bellici #incendiosopracortina - emergenzavvf : Dalle 14 di #oggi #30giugno #vigilidelfuoco impegnati a Cortina d’Ampezzo (BL), loc. Sote i Zuoghe, per un vasto in… -