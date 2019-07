Hong Kong | manifestanti tentano irruzione in Parlamento 

A Hong Kong ci sono ancora scontri tra poliziotti e manifestanti : Nel giorno dell'anniversario del passaggio di sovranità della regione dal Regno Unito alla Cina, avvenuto il 1° luglio 1997

Hong Kong - proseguono le proteste : 6.00 proseguono le proteste ad Hong Kong contro la legge sulle estradizioni, nel giorno del 22esimo anniversario del passaggio dell'ex colonia britannica alla Cina. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative si sono verificati disordini e la polizia in tenuta antisommossa è tornata ad usare spray al peperoncino per disperdere la folla. Prevista una nuova grande manifestazione di protesta nel pomeriggio.

Cina : G20 non discuterà caso Hong Kong : 8.05 Pechino non consentirà che le proteste registrate nei giorni scorsi ad Hong Kong diventino argomento di discussione al prossimo G20 di Osaka, nonostante il presidente Usa, Trump, vorrebbe parlarne nel summit con l'omologo cinese, Xi Jinping. Il G20 "è un forum la cui attenzione è rivolta alle questioni economiche globali", ha detto Zhang Jun, assistente del ministro degli Esteri cinese. Hong Kong "è una amministrazione speciale della Cina ...

Hong Kong - continua la paralisi per le proteste : gli ultimi aggiornamenti e le FOTO : I manifestanti di Hong Kong hanno sciolto questa mattina il sit-in davanti al quartier generale della polizia ed alcune strade sono state riaperte al traffico. Lo riferisce il “Japan Times”, aggiungendo che la polizia ha rimosso al mattino presto le barricate e sollecitato i manifestanti a rientrare a casa. Secondo i media locali, solo alcune centinaia di manifestanti sono rimasti sul posto. In una dichiarazione rilasciata oggi, la ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Hong Kong - dazi - Kim : le carte della Cina contro Trump : Dopo la visita a Pyongyang, Xi Jinping userà anche la Nord Corea al tavolo delle trattative nella GUERRA commerciale con Trump. Ecco come

A Hong Kong migliaia di persone stanno manifestando per ottenere la definitiva cancellazione dell’emendamento sull’estradizione : migliaia di persone stanno bloccando una strada di Hong Kong vicino ai palazzi governativi per protestare nuovamente contro il criticatissimo emendamento alla legge sull’estradizione: sabato scorso il governo della città autonoma cinese aveva sospeso la discussione sulla legge, ma i

Quanta chiesa c'è nella piazza di Hong Kong : Roma. Durante le manifestazioni degli ultimi giorni a Hong Kong era impossibile non notare una scritta, che tornava di frequente sulle magliette nere dei ragazzi e sui cartelli: “Sing Hallelujah to the Lord”. Ma che c’entra il Signore con l’emendamento alla legge sull’estradizione – poi sospeso a te

Hong Kong : proteste davanti a Parlamento : 5.52 Centinaia di persone si sono ritrovate oggi davanti al Parlamento di Hong Kong accogliendo la chiamata alla mobilitazione di otto gruppi pro-democrazia, in gran parte rappresentati da studenti. Secondo i media locali, la nuova protesta punta al ritiro della legge sulle estradizioni in Cina (il cui dibattito è stato solo sospeso dalla governatrice Carrie Lam) e a un'indagine sui metodi duri usati dalla polizia mercoledì quando, per ...

A Hong Kong la nonviolenza mette in ginocchio un regime liberticida : Alla fine la “governatrice” Carrie Lam si è scusata con tutti i cittadini di Hong Kong e ha sospeso, parrebbe a tempo indeterminato, il disegno di legge che avrebbe consentito alla Repubblica popolare cinese di poter estradare a piacimento chiunque, anche nelle zone a statuto speciale, fosse ritenuto colpevole di una violazione della legge cinese.Il problema della certezza del diritto in merito all’armonizzazione delle ...

È il giorno delle "scuse" al popolo di Hong Kong. Ma la governatrice resta in sella : Carrie Lam, governatrice di Hong Kong, si è assunta “la gran parte delle responsabilità” per il caos scoppiato in seguito alle proteste contro la legge che facilita l’estradizione in Cina per i sospettati.“Ho riflettuto profondamente su tutto quanto è accaduto” rilevando “le lacune nel processo di comunicazione” della legge criticata con manifestazioni “pacifiche: mi ...

La leader di Hong Kong si è scusata di nuovo per le tensioni nate a causa del contestato emendamento sull’estradizione in Cina : Martedì la leader di Hong Kong, Carrie Lam, si è scusata nuovamente per la gestione delle tensioni nate dopo la presentazione del contestato emendamento sull’estradizione in Cina, che nelle ultime due settimane ha provocato proteste e violenze in città. Lam

Hong Kong - la Cina tenta di scardinare il motto “Un Paese due sistemi” e riprendersi il Porto Profumato : Non si placa l’ira degli HongKonghesi per la controversa legge sull’estradizione che consentirebbe al governo dell’ex colonia britannica di consegnare i sospetti alla Cina comunista. Circa 2 milioni di persone hanno protestato per il secondo weekend di fila in quella che è stata definita dalla Bbc la mobilitazione di massa più numerosa nella storia di Hong Kong. Le rimostranze si sono svolte pacificamente ma in un clima di ...