Fortnite | alcuni leak lasciano supporre che la stagione 9 finirà con un epico scontro con

(Di lunedì 1 luglio 2019) La9 disi sta ormai avviando alla sua conclusione e come da tradizione, presto assisteremo ad una nuova evoluzione della "trama" che ruota attorno al titolo Epic games.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la9 ha visto una mostruosa creatura portare la devastazione a Picco Polare, la creatura è tornata poi nelle profondità degli abissi per dirigersi alle estremità della mappa. Ma molto probabilmente i giocatori avranno presto a che fare con una nuova minaccia con il nome in codice Cattus (scovata dai dataminer). Inoltre iler FortTory ha scovato un altro file, stavolta dedicato a quello che sembra un enorme piede, nome in codice Doggus. Altri file indicano invece l'esistenza di altre parti del corpo che verranno assemblate nel corso della. Di recente i giocatori disi sono schierati contro Epic Games, in particolare per la ...

