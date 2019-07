Decreto Dignità | la Lega di Salvini dà vita alla versione bis | Serve frenare il

Dignità - arriva il Decreto bis ma a firmarlo è la Lega : Approderà questa settimana in Commissione Lavoro della Camera una proposta di legge che rischia di diventare il nuovo casus...

Decreto Dignità - Calenda si rimangia (in parte) le critiche : “Sta avendo effetti positivi sulle conversioni dei contratti” : Il Decreto Dignità “sta avendo effetti positivi sulle conversioni dei contratti”. Parola, anzi tweet, dell’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Lo stesso Calenda che in passato aveva definito la misura voluta dal suo successore Luigi Di Maio “un mix di incompetenza e populismo” – questo il suo commento in un’intervista a La Stampa del 6 luglio 2018 – oppure ancora una norma che ...

Cambiamo l’Italia grazie al Decreto Dignità! Aumentano posizioni a tempo indeterminato : Nel primo trimestre del 2019, l'occupazione ha registrato un contenuto aumento. In particolare, crescono le posizioni a tempo indeterminato, mentre i contratti a termine diminuiscono per la prima volta dal 2016. Luigi Di Maio afferma: "Stiamo cambiando il Paese con il decreto Dignità e questo è un messaggio che dovrebbe arrivare alle malelingue, quelle che dicevano che avremmo distrutto l'Italia".

Con il Decreto legge dignità 39mila occupati in meno : Da luglio, data di presentazione del decreto dignità, a dicembre 2018 le persone assunte con un contratto di lavoro in somministrazione sono calate di 39mila unità (-8,5%). Il numero, rilanciato da Assolavoro, è frutto del crollo dei lavoratori assunti con rapporti a termine (-50.338) solo in parte compensato dall’incremento dei somministrati a tempo indeterminato (+11.298 unità). In 5 anni individuati dagli ispettori 294mila ...

Lega e Istat (a guida leghista) smontano Decreto Dignità e salario minimo : Il desiderio leghista di mettere mano al decreto Dignità e la bocciatura dell’Istat al salario minimo lasciano Luigi Di Maio sottoscacco. Il vicepremier grillino sbotta: “Adesso è troppo”. I suoi temi, quelli che dovrebbero servire per risollevare il Movimento, sono finiti nel mirino dell’alleato che sembra abbia iniziato il bombardamento per smontarli. L’incontro di questa mattina tra il capo politico ...

Decreto Dignità - danno da 200 mln per il calcio italiano : Il Decreto Dignità ha previsto che partire dal mese di luglio 2019 gli operatori legali attivi nel settore del gioco e del betting non possano più fare pubblicità. Una misura che avrà un impatto economico negativo per il mondo del calcio italiano. Secondo le stime di Logico, l’associazione che riunisce gli operatori di gioco online che operano nel […] L'articolo Decreto Dignità, danno da 200 mln per il calcio italiano è stato ...

LAVORO SOMMINISTRATO/ L'aumento messo in forse dal Decreto dignità : Il Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie 2019 fornisce indicazioni interessanti sul LAVORO in somministrazione